Tras 18 días de que el campeón del mundo de ajedrez Magnus Carlsen desencadenara una tormenta de sospechas al acusar indirectamente al estadounidense Hans Nieman de hacer trampa, el gran maestro noruego accedió a romper su silencio.

Carlsen, que volvió a causar polémica al abandonar este lunes en dos jugadas una nueva partida ante Niemann, se refirió al tema en una entrevista con Kaja Snare, quien le preguntó por los detalles de esa movida inesperada.



Todo, bajo la sombra del escándalo de las supuestas bolas chinas anales con las que acusan a Niemann de hacer trampa.



"En general, es bastante fácil hacer trampas en ajedrez", aseveró Carlsen.



La sombra de las bolas chinas anales

Magnus Carlsen Foto: Ali Haider. Efe

El campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, abandonó este lunes en dos jugadas su partida del torneo Julius Baer Generation Cup contra el estadounidense Hans Niemann, el mismo rival ante el que, hace dos semanas, perdió en la Sinquefield Cup de San Luis (EEUU) en un juego a ritmo clásico que indujo al noruego a retirarse del torneo insinuando que el norteamericano había hecho trampas.



El reencuentro de ambos jugadores en este séptimo torneo del Champions Tour, que se juega por internet, había despertado una gran expectación entre los aficionados, después de la enorme polémica que estalló con el abandono de Carlsen en San Luis, en competición presencial a ritmo clásico.



El noruego no dio explicaciones claras tras su retirada en la Sinquefield Cup, pero todo el mundo entendió que obedecía a sus sospechas al comprobar que su rival jugaba a toda velocidad contra una variante rara de la nimzo-índia que él había preparado expresamente para aquella partida.



Niemann, número 49 del ranquin mundial de ajedrez, había derrotado con negras a

Carlsen y puso fin a la racha de partidas sin perder que el campeón del mundo había prolongado hasta las 53.



El norteamericano alegó que, casualmente, había repasado esa línea unas horas antes de la partida. "Por una especie de milagro, comprobé esa línea hoy mismo. No sé por qué, es algo ridículo pero fue así. No entiendo por qué lo miré, es ridículo", manifestó.



Aquella era la primera vez que se enfrentaban en ajedrez clásico y los dos jugadores compartían el primer puesto del torneo empatados a 1,5 puntos tras conseguir una victoria y unas tablas. Aquel triunfo permitió, además, a Niemann superar por primera vez la barrera de los 2.700 puntos en el ránking mundial. "Debe de ser vergonzoso para el campeón del mundo perder contra un idiota como yo", comentó entonces el estadounidense.



El más loco de los rumores tiene que ver con que Niemann se introdujo un microchip en el ano, algo que provocó la atención del propietario de Tesla, el multimillonario Elon Musk, quien adaptó una cita atribuida al filósofo Arthur Schopenhauer en un tuit.



"El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio alcanza un objetivo que nadie puede ver (porque está en tu c...)", escribió el magnate.



Al respecto, el portal español 'La razón' explica: "La mecánica de la trampa sería simple: un cómplice que estuviera viendo en vivo el partido (como efectivamente se estaba transmitiendo), podría simular el juego real en una computadora y ver los movimientos de esta. Posteriormente, a través de las vibraciones, podría “avisar” al supuesto tramposo cuáles serían los movimientos sugeridos. Las bolas anales fácilmente pasarían cualquier control de seguridad.



Sobre esa polémica, Carlsen rompió su silencio.



'Es bastante fácil hacer trampas en ajedrez'

"Estoy bien, viviendo mi vida y tratando de jugar bien en el torneo. La gente que me conoce y que me siguió, por ejemplo, en el torneo de Zagreb en 2019, sabe que puedo callarme las cosas", fue lo primero que dijo Carlsen al ser interrogado por su silencio en medio de tanta polémica.



Ante la insistencia, el noruego manifestó: "Espero poder decir algo más después del torneo".



En medio de los rodeos indirectos sobre los juegos con Niemann, una pregunta por las trampas en el ajedrez desató una respuesta certera: "Creo que es bastante fácil hacer trampas en el ajedrez. En general, creo que en el futuro no deberíamos tomarnos a los tramposos a la ligera, ni por internet ni sobre el tablero".

"¿Qué les diría a los jóvenes que pueden tener la tentación de hacer trampas?", le preguntan al campeón.



"Entiendo que es tentador, pero no se lo recomendaría", concluye Carlsen.

