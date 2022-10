La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha anunciado la apertura de una investigación, a cargo de un panel de tres expertos, sobre la controversia suscitada por las acusaciones del campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen, contra el estadounidense Hans Niemann a raíz de la partida que este le ganó en la reciente Sinquefield Cup de San Luis (EE. UU.).

La Comisión de Juego Limpio de la Fide, presidida por la lituana Salomeja Zaksaite, ha resuelto actuar de oficio en el caso, que ha levantado una gran polémica en el mundo del ajedrez tras las decisiones de Carlsen, que se retiró del torneo estadounidense tras su derrota presencial ante Niemann en la tercera ronda y después abandonó en dos jugadas su partida contra el norteamericano en el torneo por internet Julius Baer.



Todo, empañado aún más por la llamativa teoría que lanzó Elon Musk y que ha sido impulsada por la prensa: el supuesto uso de bolas chinas anales.



Investigación formal por el escándalo

Magnus Carlsen Foto: Ali Haider. Efe

El panel que investigará el asunto estará formado por tres personas y podrá solicitar el asesoramiento de otros expertos si lo consideran necesario, explica la Fide en su página oficial.



La investigación versará sobre las alegaciones publicadas por Carlsen sobre las supuestas trampas cometidas por Niemann y la confesión, por parte de éste, de haberlas hecho en partidas por internet, pero no en juegos presenciales sobre el tablero.



La Comisión de Juego Limpio solicita, "por el interés de la comunidad ajedrecística", que cesen "las especulaciones sobre potenciales sanciones hasta que se consideren todos los datos y la investigación concluya", comentó Zaksaite.



Carlsen emitió el pasado lunes un comunicado en el que afirmaba que Niemann "ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente".



En una carta dirigida a su "querido mundo del ajedrez", Carlsen escribía: "En la Copa Sinquefield 2022 tomé la decisión profesional sin precedentes de retirarme del torneo después de mi partida de la tercera ronda contra Hans Niemann. Una semana después, durante el Champions Chess Tour, renuncié contra Hans Niemann después de jugar sólo una jugada".



El campeón del mundo piensa que "las trampas en el ajedrez son un gran problema y una amenaza existencial para el juego" y cree que "los organizadores del ajedrez y todos los que se preocupan por la pureza del juego deberían considerar seriamente el aumento de las medidas de seguridad y los métodos de detección de trampas".



"Creo que Niemann ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente. Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva", explicó el noruego, que no ha presentado pruebas concretas contra el norteamericano.



El pasado 19 de septiembre Magnus Carlsen abandonó en la segunda jugada su partida del torneo por internet Julius Baer Generation Cup contra Hans Niemann, el mismo rival ante el que, dos semanas antes, perdió en la Sinquefield Cup de San Luis (Estados Unidos) en un juego a ritmo clásico que indujo al noruego a retirarse del torneo insinuando que el norteamericano había hecho trampas.



Niemann, número 49 del ránking mundial de ajedrez, había derrotado en San Luis con negras a Carlsen, poniendo fin a la racha de partidas sin perder que el campeón del mundo había prolongado hasta las 53.

Así funcionaría la oscura trampa

Magnus Carlsen (der.), en acción contra Ian Nepomniachtchi. Foto: Yoshua Arias. Efe

Las bolas chinas son un dispositivo que tiene que funciona para aumentar el tono muscular del suelo pélvico. Asimismo se puede emplear como juguete sexual.



En el ajedrez, según la llamativa teoría, se usaría para transmitir los movimientos que debería hacer un jugador a partir de las vibraciones del dispositivo.



"La mecánica de la trampa sería simple: un cómplice que estuviera viendo en vivo el partido (como efectivamente se estaba transmitiendo), podría simular el juego real en una computadora y ver los movimientos de esta. Posteriormente, a través de las vibraciones, podría “avisar” al supuesto tramposo cuáles serían los movimientos sugeridos. Las bolas anales fácilmente pasarían cualquier control de seguridad", explica el portal español 'La razón'.

