Un jugador que como alfil se desliza reiterada y sospechosamente en diagonal al baño. Miradas nerviosas entre cómplices, como si de dos peones tramando se tratara. El jugador que como rey vigila bajo su corona sus dominios: su tablero y un tablero ajeno, virtual. Y aquel que como caballo brinca en ele por extraños estímulos.



El ajedrez, ese deporte que derrocha inteligencia y silencio sobre un tablero, grita, acorralado por el escándalo de la patraña, por la vulgar artimaña. Es un ajedrez cercado entre alfil y reina: el rey está en jaque.

El escándalo de las bolas chinas anales

Magnus Carlsen Foto: Ali Haider. Efe

Pocas veces el ajedrez ocupa tanta atención más allá de los círculos especializados, pero es que esta vez el tablero de blancas y negras arde, es un territorio de controversia, desde que el Gran Maestro Magnus Carlsen, noruego, campeón del mundo hasta cinco veces consecutivas, se retirara tras perder una partida contra otro Gran Maestro, el estadounidense Hans Niemann, de 19 años, en la Copa Sinquefield, en San Luis (EE. UU.).



Su retiro, que se dio en la tercera ronda, no fue aparente cobardía, fue aparente indignación. Magnus, quien no había perdido en sus 53 partidas anteriores, no se explicó su derrota; volvió a enfrentar a Niemann una semana después, y le bastó un movimiento para comprobar sus sospechas: volvió a abandonar, en el Champions Chess Tour. Entonces, Magnus hizo una jugada temeraria: acusó a Niemann de hacer trampas, sin precisar cuáles ni cómo. Y todo estalló. El tablero se manchó.



Mil hipótesis se han tejido para descifrar la supuesta trampa de Niemann. Lo más inaudito fue la versión de que habría usado bolas anales con vibración inalámbrica: “¿bolas qué?”. “¿Cómo es posible?”, se preguntaron con rubor en la comunidad ajedrecística.



Los expertos intentan explicar por qué es una patraña infundada, pero hay quienes la creen. Incluso hay empresas y tutoriales que se han dedicado a exponer que sí es posible, ¿cómo?: las esferas son juguetes sexuales ubicadas en un lugar no detectable a la vista ni a los sensores, que le permitirían al tramposo comunicarse con su equipo a distancia. Un cómplice simula los movimientos de la partida en un ordenador y a través de vibraciones avisa jugadas sugeridas: ¡vibración!, y el peón de e2 a e4, ¡vibracion!, y el caballo a f3, un sistema de códigos vibratorios para la trampa.



Y de eso acusan a Niemann, quizá por antecedentes, ya que confesó hacer trampas –otras tramas– hasta los 16 años. Pero ¿por qué la teoría de las bolas? Porque pasan los controles. ¿Y no sería lo mismo con un auricular? Quizá sí, pero las bolas tienen su escándalo. Y por si no, también sugieren que si no eran bolas, era un masajeador prostático.



Fue el multimillonario Elon Musk, un sujeto muy polémico en Twitter, el que prendió fuego con una cita del filósofo alemán Arthur Schopenhauer: “El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio alcanza un objetivo que nadie puede ver (porque está en tu culo)”, escribió y ardió Troya.



El informe Niemann

Hans Niemann. Foto: AFP

Niemann parece acorralado. El portal Chess.com, servidor número uno de ajedrez, filtró un informe de 72 páginas en el que aseguran que Niemann pudo haber hecho trampas en más de 100 partidas entre los 13 y 17 años, algunas en torneos oficiales, abriendo un mundo de inquietudes y decepción entre los seguidores, y entre los propios jugadores de la máxima élite, que ya no saben en qué pueden confiar o desconfiar.



El informe no habla de bolas ni nada por el estilo, pero sí que Niemann hacía trampa consultando en una segunda pantalla de su ordenador un programa de ajedrez que calcula millones de jugadas por segundo.



Y aunque el informe dijo que la investigación no encontró “pruebas estadísticas concretas” de que Niemann hiciera trampas en su victoria sobre Carlsen, sí encontró “sospechosos” ciertos aspectos de su juego.



El portal retiró a Niemann de su plataforma y lo excluyó de una competición. “Dado su historial en nuestro sitio, no creímos que pudiéramos asegurar que jugaría limpiamente en nuestros eventos online hasta que pudiéramos reevaluar las pruebas y nuestros protocolos”.



Evidentemente hay desconfianza, al punto de que Niemann ya fue sometido a un riguroso escaneo de su cuerpo, antes de un torneo en Estados Unidos. El encargado de seguridad se enfocó en pasar el detector por su trasero, una y otra vez, por si las dudas.



¿Engaño a Carlsen?

Magnus Carlsen (der.), en acción contra Ian Nepomniachtchi. Foto: Yoshua Arias. Efe

Sin embargo, las acusaciones de Carlsen carecen de pruebas. Afirma que detectó en su rival una inusual tranquilidad, una mirada demasiado sosegada para la batalla. Y su silencio de ajedrecista, diferente, delator.



Aunque no se percató de algún extraño espasmo: Niemann nunca brincó de su silla. Pero hay dudas. Los analistas dicen que tenía una respuesta veloz para cada jugada, como si esa partida ya la hubiera ganado mil veces.



Hay quienes lo defienden, como el estadounidense Fabiano Caruana, subcampeón mundial en 2018, quien opina que Carlsen se vio sorprendido por la destreza de Niemann.



Pero las suspicacias inundan el tablero: “¿Cómo es posible que Niemann progresara tanto en la lista mundial? ¿Por qué sus movimientos coinciden con los de las máquinas?”, se preguntan.



Y Carlsen brama: “Hacer trampa en ajedrez es un gran problema y una amenaza existencial al juego. Los organizadores del ajedrez y todos aquellos que se preocupan de la pureza del juego que amamos deberían considerar seriamente aumentar las medidas de seguridad y los métodos de detección de trampas, sobre todo en el tablero físico”, dijo, y si no tiene pruebas, al menos sí desconfía del prontuario confeso de su archirrival.



La trampa ronda como un fantasma que murmura en los silencios de este deporte. Es tan antigua como el ajedrez mismo. Los organizadores se esmeran para controlar, virtual y físicamente, alguna patraña, pero existen. Las mentes iluminadas no tienen límites.



A nivel aficionado sucede con la viveza: una jugada de más, desaparecer como mago alguna pieza, y, por si acaso, llevar un gato a la partida contra un rival alérgico... Es la trampa amateur. Pero a nivel profesional, y con el avance de la tecnología, hay formas ingeniosas: desde lo más sofisticado, como auriculares, monitores –o las bolas–, hasta lo más banal, como un yogur con un color o sabor clave, o un psíquico que opera desde el público –o las bolas...–.



Y si el engaño opera presencial, ni hablar de las partidas en línea, que están en auge: implica conectarse a un ordenador capaz de jugar a un nivel superior y veloz al de cualquier humano.



“La mayoría de los motores utilizan redes neuronales que han sido entrenadas en millones de partidas de ajedrez de alto nivel para captar lo más profundo de la comprensión del ajedrez”, dice Chess.com.



Así que las trampas existen, con calculadas artimañas, como peones que derriban torres blancas, descuartizan caballos negros y acechan la casilla del monarca; y si las bolas anales parecen burda ficción, la realidad es que el tablero está manchado, y el rey, en jaque.

Los casos más famosos de trampas en el ajedrez

1. Tensón y trampa en la Guerra Fría: Fischer vs. Boris Spassky

Durante la Guerra Fría, la batalla soviética y estadounidense se trasladó al tablero, entre Bobby Fischer y Boris Spassky, conocido como el ‘Match del Siglo’, y marcado por la controversia. Desde el lado soviético insinuaron que Bobby utilizaba dispositivos electrónicos y químicos para desestabilizar a su rival, hubo redada policial. Fischer afirmó que un mentalista en el público lo distraía premeditadamente.

2. Misteriosas visitas al baño: Topalov vs. Kramnik

En 2006 el mánager del búlgaro Veselin Topalov, Silvio Danailov, acusó a Vladimir Kramnik (foto) de recibir ayuda externa en sus continuos viajes al baño. “Va un promedio de 50 veces por partida”, alegaron. Nunca se pudo probar la trampa. Igors Rausis, otro Gran Maestro, fue suspendido en 2019 por seis años tras ser sorprendido buscando jugadas en un teléfono que había escondido en un baño

3. El auricular en la oreja: una trampa que no fue perfecta

El auricular en la oreja fue un método empleado por John Von Neumann en el Open de Filadelfia de 1993. Tenía conexión con una sala contigua donde un cómplice con acceso a un ordenador le soplaba los movimientos. El plan no fue perfecto. Sus errores de principiante contrastaban con sus geniales ataques. Despertó sospechas. Cuando lo interrogaron, el joven genio no dominaba ni siquiera las reglas...

PABLO ROMERO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @PabloRomeroET

