Boicot en la NBA: jugadores se niegan a jugar por agresión racial

La jornada de playoffs de la NBA de este miércoles quedó suspendida después de que los jugadores de los Milwaukee Bucks, y luego de otros equipos, se negaran a jugar en protesta por el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake.

La NBA y la Asociación de Jugadores "anunciaron hoy que a la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no pisar la cancha hoy para el quinto partido contra los Orlando Magic, los tres partidos de hoy (...) han sido pospuestos", dijo la liga en un comunicado.



Además del partido entre los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Orlando Magic, también se aplazaron los partidos de primera ronda de playoffs entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder y entre Los Angeles Lakers y los Portland Trail Blazers. "El quinto partido de cada serie será reprogramado", dijo la

NBA.



"Estamos hartos de los asesinatos y la injusticia", dijo el base de los Bucks, George Hill, al medio The Undefeated



La cancha del complejo deportivo de Disney World se encontraba prácticamente vacía a la hora en la que debía comenzar el quinto partido de la serie, que dominan los

Bucks por 3-1. Los jugadores de los Bucks, cuya estrella es el griego Giannis Antetokounmpo, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, no se encontraban en la pista en los preliminares del juego mientras que los de los Magic se retiraron al vestuario tres minutos antes del inicio.



Ante la posibilidad de que se cancele el campeonato, una fuente consultada en la NBA por EL TIEMPO dijo: "Ahora mismo solo hay cancelación de los partidos. Hay mucha especulación en redes pero no ha ninguna decisión oficial. Hay conversaciones para saber cómo se va a abordar el tema del campeonato".

Milwaukee Bucks no salta a la pista en señal de protesta por el ultimo caso de violencia policial. Hecho sin precedentes en la NBA.pic.twitter.com/DBeFA02K7r — Fernando Tejerina (@ftejerina5) August 26, 2020





AFP