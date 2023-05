Hace unas semanas, un grupo de jóvenes deportistas ‘paralizaron’ el corazón del centro de Bogotá llevando a cabo una hazaña que pocos se atreven a realizar, cruzaron una cuerda a más de 50 metros de altura haciendo equilibrio y con algunas maniobras arriesgadas.



En redes sociales se hicieron bastante virales las imágenes que mostraban al grupo de deportistas ‘surcando’ los cielos de la capital sobre una cuerda que atravesaba la carrera décima, en el sector de San Victorino.

Hazaña difícil de superar

En una entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Javier Acuña, uno de los mayores responsables del hecho que cautivó a los bogotanos en el Día Internacional del Circo reveló algunos detalles insólitos de cómo surgió este arriesgado sueño.

Todo el montaje de la hazaña se realizó entre el edificio Neos y el edificio del Banco de la Costa, ubicados en la carrera décima con Avenida Jiménez; la proeza contó con la participación de 9 jóvenes que buscaban dejar en todo lo alto el Highline en Colombia.



“Esa línea fue icónica, porque es la línea que todo highliner sueña, este deporte lleva más de 10 años acá en Colombia (...) Era la expectativa de todo el país porque es la esquina más transcurrida del centro de Bogotá y Colombia”, indicó.



La idea de hacer el montaje en el ‘corazón’ del centro de la capital llegó de la forma menos esperada. Un día, Javier caminaba por San Victorino, cuando en su cabeza se cruzó la idea de hacer algo que nadie había logrado.

Highline en Colombia Foto: Javier Acuña

“Iba pasando por la décima con 13 y veo esos edificios altos y le digo a un amigo, ‘que chévere sería que me dejaran montar una línea ahí’ y me dice: ‘Usted está loco’. Le digo: ‘Si me dejan la montamos porque es una línea chiquita para nosotros’”, explicó.



La hazaña fue tomando forma cuando lograron la ayuda de Albert Piñeros, quien tenía los contactos de los dueños y administradores del edificio Neos y el edificio del Banco de la Costa. La logística para sacar los permisos duró varios días hasta que por fin le dieron luz verde para realizar uno de sus sueños.



Aunque ya estaba el visto bueno de las administraciones, faltaba lo más importante, cruzar la línea para realizar la maniobra. “La parte más importante de la hazaña es el montaje, porque si algo sale mal, está en riesgo nuestras vidas y los únicos que saben hacer esto somos nosotros en Colombia, no hay una empresa que certifique que el montaje está seguro y que podemos iniciar con nuestra actividad deportiva”, contó.



En la mañana de aquel sábado, nueve personas asistieron al lugar del montaje para empezar con los preparativos. Javier, uno de los responsables del equipo contó detalles de cómo fue la preparación un día antes de la hazaña.



“Se cruzó un drone con un nylon desde la terraza del edificio Neos hasta el edificio de la Costa, luego se amarró un tac, que es un cordino de 8 mm, se amarró al nylón y desde el edificio Neos nuestros compañeros jalaron este cordino; cuando llegó al otro punto amarramos nuestra línea principal. Hay una línea y otra ‘como con barriguitas’ debajo de la línea principal, ese es nuestro backup”, afirmó.

Para realizar la maniobra, Javier y su equipo necesitaron más de 200 metros de cuerda; 100 estaban destinados para la línea principal y más de 110 para la cuerda secundaria, para estos deportistas, su ‘línea de vida’.



En un principio, la idea de Javier era montar una sola línea de cuerda para atravesar la décima, pero tras tener los permisos necesarios decidieron aprovechar para colocar una más y empezar con el largo montaje de la cuerda que iba a soportar el peso de varios deportistas.

“Fue algo icónico, porque montamos la línea, se viene un compañero desde el edificio Neos hasta el Banco de la Costa para no volver a pasar el dron, y él se amarra el cordino al arnés y dijo voy a cruzar caminando y voy a llevar de esta manera el tac. Ese fue el video que se volvió viral y nos hizo populares. Él cruzó, alguien lo grabó y se hizo viral, ese fue el hit; eso fue el sábado y no teníamos planeado hacer show, solo era el montaje”.



Ya todo estaba listo para Javier y el grupo de deportistas, pero venía lo más complicado, prepararse mentalmente para hacer equilibrio sobre una cuerda a más de 50 metros de altura. “Llegó el domingo y a todos nos sudaban las manos, todos estábamos nerviosos, no dormimos, no comimos y teníamos ansiedad de alegría”.



Detalles del momento a más de 50 metros de altura

Para el deportista bogotano no fue sencillo realizar el primer ‘pegue’: “Me sudaban las manos, me temblaban, tenía ganas de ir al baño, me daba sed. El pegue le llamamos a cruzar la línea, en mi primer pegue me fue súper mal porque me caí muchas veces, entonces, me di cuenta y dije: ‘Disfrútelo que usted venía soñando con esto cuánto tiempo, esto es para usted, disfrútelo’, allí cuando empiezas a disfrutar te conectas con la línea, el viento y los aplausos”.

La sensación fue indescriptible, reveló Javier, quien llevaba soñando mucho tiempo con este proyecto. “Llegando a la torre del edificio Neos estaba llorando, cuando me bajo mis papás estaban en el edificio y fue algo muy bonito, fue darme cuenta que mis sueños en grande, nunca son tan grande. Si eres dedicado y te esfuerzas día a día, puedes llegar tan lejos como quieras. Tenía una felicidad muy grande porque realmente todos los amigos que estaban ahí soñamos ese momento, estar ahí en el centro es algo único”.



Además, el bogotano describió cómo vivió esos momentos a más de 50 metros del suelo y en medio de cientos de personas que se detuvieron a observar y aplaudir el hito.



“Eres uno solo, tu pensamiento y todos los movimientos de tu cuerpo se conectan, hasta la más mínima respiración. La línea lo siente y eres uno solo con la línea, cuando lo haces logras caminar y disfrutarlo, varios aún no camina pero si se suben y estar en el proceso, en ese momento, logras disfrutar la cuerda. Era una sensación incomparable, estar ahí en ese lugar del centro”, detalló.

Después de él, pasaron más artistas por la línea dejando en alto el Highline en Colombia: “Cuando comenzamos a montar, nos dimos cuenta que no era un sueño, que lo habíamos logrado, solo era tocar las puertas, sacar los permisos correctos y es la primera puerta para que en Colombia nos dignifiquen y reconozcan este deporte que es el Highline, así queremos abrir las puertas y muchos más espacios”.



Pero Javier no solo sintió alegría, también sintió tristeza por aquellos compañeros que no estuvieron y que hicieron parte del largo camino para lograr este hito. “Varias personas me han preguntado qué sentía ahí, yo solo quería explotar de alegría, eran muchas emociones encontradas, felicidad, nostalgia. También un poco de tristeza, porque no estaban todos los deportistas que me hubiese gustado que estuvieran ahí disfrutando de ese momento y que se merecen estar ahí”.

La principal razón para realizar este hito, como comentó Javier Acuña fue celebrar el Día Internacional del Circo con una hazaña nunca vista en el país y que se ‘robara’ las miradas de miles de colombianos.



“Yo llevo 2 años en esta disciplina, soy muy nuevo, pero he peleado por dignificar este deporte y por dignificar el circo acá en Colombia; llevo 15 años haciendo circo y dos haciendo Highline, todos los conocimientos y gestión cultural que aprendí en el circo hoy los estoy implementando en el Highline y de esta menare lo estoy revolucionando”, afirmó.



Aunque fue una gran proeza, muchos colombianos sintieron temor al ver a este colectivo de artistas sobre las cuerdas. Ellos expresaron que estaban lejos de una altura importante. “El récord nacional está en 500 mts. Yo he estado en el récord del municipio de Soacha que es de 380 mts, hemos estado en otros puntos de 400 mts, 450 mts, aunque no estuve en el récord nacional, pero he estado cerca”.

Primeros pasos en el deporte llamado ‘Highline’

Aunque el propio Javier relató que es una persona nueva en el deporte comentó que su vida en el mundo del circo se inició a temprana edad, su amor por las artes y las maniobras peligrosas lo han llevado a ser un exponente a nivel nacional e internacional.



“El Highline me estaba esperando, a los 13 años estaba en Santa Librada inmerso en las barras bravas y me encuentro con el circo y comienzo a sumergirme en el mundo de las artes. Tú puedes ser muy buen artista, pero si no te sabes mover de una manera adecuada ahí te vas a quedar toda la vida. Monté mi colectivo artístico cuando ingresó a la universidad, allí comienza a gustarme el mundo de la cuerda floja, pero bajita”.

Facebook Twitter Linkedin

Inició practicando Mideline Foto: Javier Acuña

Desde muy joven empezó su gusto por el circo y supo que ese era el mundo donde quería estar, pero realizar maniobras más arriesgadas lo llevó a incursionar en el Highline. “En el 2021 conozco a Hugo Moreno, uno de los máximos referentes del circo y el Highline en Colombia, pero él me dijo que me acercaba, no me daba clases porque eso es muy personal y eso depende de uno, ‘el progreso depende de usted’, no como la acrobacia que hay que mejorar la técnica”.



El camino fue bastante complicado y fueron varios meses de lucha y mucha paciencia para poder lograr su primer ‘pegue’: Primero hice Mideline en los árboles, duré 4 meses sin poderme parar en una línea, tiempo en los que duré casi todo el día sentado esperando mi turno porque éramos muchos. Tú tienes que esperar a tu turno y solo dura 15 minutos. Duré 4 meses sin pararme por un millón de excusas, la línea te talla, te rompiste la entrepierna, ya no te aguantas, te da la ‘pálida’, excusas que la mente te busca para bajarte de allá”.



TWITTER

Luego de caminar por primera vez sobre la línea, su carrera en el Highline despegó hacia el cielo; eso sí, Javier afirma que lo ha conseguido con mucho ‘sudor’ y sacrificio.



“Yo llevo 2 años, en los cuales solo hay un día en el que no entreno, es el día de descanso. Yo entreno 6 días a la semana, sábados y domingos, siempre entreno entre una hora y hora y media, a veces me pueden dar 4 o 5 horas entrenando. Se me rompen los pies, se me forman ampollas y he roto el arnés. Ahí uno se puede dar cuenta el nivel de dedicación y la constancia que tiene cada deportista, así mismo uno va avanzando”, detalló.



La constancia en este deporte ha llevado al bogotano a representar el Highline de Colombia fuera del país. “He montado líneas en muchos lugares, he estado hasta en Turquía montando líneas de Highline (...) Soy el primer deportista que sale a trabajar en este deporte, me contrataron para trabajar haciendo esto una temporada, apenas regresé, comencé a trabajar en este proyecto y en este hito histórico, así lo apodamos nosotros y fue un boom”.

Facebook Twitter Linkedin

Javier ha representado a Colombia en el exterior Foto: Javier Acuña

Próximos proyectos de Highline en Colombia

Aunque el hito de Javier, junto al de sus amigos quedó en los libros dorados del Highline en Colombia, él quiere conseguir muchas hazañas más. “Mi sueño es pararme en la mitad de dos globos aerostáticos y poner una cuerda floja entre ellos y caminar, vale mucho pero lo voy a hacer”.

TWITTER

Y no solo quiere surcar los cielos en dos globos aerostáticos, Javier Acuña y su colectivo artístico están gestionando los permisos para realizar dos proyectos muy arriesgados que se podrían llevar a cabo en las próximas semanas, tanto en Bogotá, como en Cundinamarca.



“El proyecto inmediatamente es cruzar el salto del Tequendama, ya vamos a hacer las gestiones con la Alcaldía de Soacha, el dueño del terreno ya nos autorizó. Vamos poco a poco. También, tenemos contemplado así como hit, pasar del Bacatá al Colpatria”, señaló.

Pero los proyectos no paran ahí, este colectivo de artistas quiere descrestar a los capitalinos con una maniobra insólita. “Queremos cruzar de Monserrate al cerro de Guadalupe, eso ya se hizo hace 120 años acá en Colombia, nosotros caminamos sobre una cinta, ellos caminaban sobre alambre”.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

