El Instituto Distrital para la recreación y el Deporte informó este miércoles que la capital está en serio riesgo de no poder participar en los Juegos Nacionales 2023.





(Le puede interesar: Resultados y posiciones de la fecha 5 de la Liga, a falta de un partido)



Según informaron, en un comunicado, 15 ligas deportivas de la ciudad han radicado la solicitud de reconocimiento deportivo, que se vencieron durante la pandemia, ante el Ministerio del Deporte y no han recibido respuesta de esta entidad.



"Si el Ministerio no responde las solicitudes en los próximos días, Bogotá no podrá participar con todos sus atletas en los Juegos Nacionales de 2023", aseguran.

Bogotá, en riesgo

“Estamos muy preocupados, si el Ministerio del Deporte no responde a las Ligas deportivas de Bogotá estas no podrán participar en los Juegos Nacionales de 2023, lo que dejaría al #EquipoBogotá fuera de las selecciones nacionales y tendría un impacto negativo en el sistema de apoyos a los atletas de la ciudad”, declaró la directora del IDRD, Blanca Durán.



(Lea además: Egan Bernal podría haber quedado en silla de ruedas, reveló su madre)



Las ligas deportivas que perdieron el reconocimiento deportivo durante la pandemia y solicitaron al ministerio un nuevo reconocimiento son: ciclismo, patinaje, atletismo, natación, triatlón, billar, bádminton, taekwondo, sambo, judo, boxeo, porrismo, rugby, balonmano y baloncesto.



El Eje Cafetero acogerá en 2023 los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales.



DEPORTES

Más noticias de deportes