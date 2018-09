La bicampeona olímpica Kristina Vogel, tetraplégica tras accidente

La bicampeona olímpica de ciclismo Kristina Vogel ha quedado tetraplégica tras el accidente que sufrió en junio pasado, según declaró la misma deportista en declaraciones la revista "Der Spiegel".

"Es una mierda, no puedo decirlo de otra forma. Haga lo que haga, sé que no volveré a caminar", dijo Vogel en sus primeras declaraciones tras el accidente. "Pero, ¿qué puedo hacer? Siempre he creído que mientras más rápido se asuma una situación, más rápido se aprende a vivir con ella", agregó.

El 26 de junio Vogel, de 27 años, chocó contra otro ciclista en una pista en Cottbus (este de Alemania) durante un entrenamiento. En las semanas y meses tras el accidente el entorno de Vogel decretó una absoluta discreción informativa y sólo su familia tenía claridad sobre el alcance del accidente. Actualmente Vogel está en un hospital en Berlín donde el próximo miércoles habrá una conferencia de prensa.

EFE