Murió en Cartagena Bernardo Caraballo, ídolo del boxeo colombiano y primer peleador del país en ser retador por un título mundial. Nacido en la capital de Bolívar el 14 de octubre de 1934, tuvo una vida singular y entre sus logros siempre resaltó que el coliseo de su ciudad llevara su nombre.

De Cartagena llega una mala noticia: la muerte hoy de Bernardo Caraballo, de 80 años, el primer colombiano en disputar un título mundial (27-11-1964, en Bogotá, ante Eder Jofre). Fue hombre-show, ídolo auténtico del país. Podemos calificarlo 'El Alí colombiano'. Paz en su tumba. pic.twitter.com/YQLn4fyd5d — Estewil Quesada (@EstewilQ) January 20, 2022

El 27 noviembre de 1964 Caraballo marcó un hito para el deporte colombiano, cuando enfrentó en Bogotá al brasileño Eder Jofre, quien poseía los títulos mundiales de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Aquel memorable combate duró siete asaltos y Caraballo perdió por KO. Todo aquello fue suficiente para que el peleador de Cartagena acaparara la atención nacional y fuera ídolo de su país. Fue un punto de giro enla historia del deporte nacional.



Caraballo no se rindió en su camino hacia un cetro orbital y tuvo una nueva oportunidad el 4 de julio de 1967, cuando se enfrentó al japonés Fighting Harada, rival que lo venció por decisión, la cual fue duramente criticada a nivel internacional.

Masahiko Fighting Harada vs Bernardo Caraballo https://t.co/fC2egr5njm a través de @YouTube — ADN Barranquilla (@adnbarranquilla) January 20, 2022

Cuando terminó su carrera en el cuadrilátero dejó un registro de 84 peleas ganadas (37 por KO), 6 empates y 18 derrotas. Abandonó la actividad en 1977, tras una secuencia de seis combates perdidos.



Después de su salida del ring, Caraballo fue empleado de Colpuertos, empresa del Estado en la que se pensionó.

Su última voluntad

Bernardo Caraballo se encontraba afectado por una serie de dolencias y en días recientes, ante la gravedad de estas, le pidió a sus hijos que durante su sepelio hicieran sonar la canción 'Hola Soledad', en la voz de Rolando Rolando Laserie. También pidió que su entierro fuera en el tradicional barrio Manga de Cartagena.

Así recuerdan en Brasil el memorable combate entre Bernardo Caraballo y Eder Jofre. https://t.co/zGGYbGyk8z — ADN Barranquilla (@adnbarranquilla) January 20, 2022

El comienzo

"Yo era embolador y mi novia era vendedora de discos en un almacén. Mi suegra no me quería y yo le dije que me iba a llevar a su hija. Me la llevé para la casa de mi mamá en el barrio San Pedro, mi mujer (Zunilda Contreras) me dijo entonces que me buscara por lo menos un trabajo de albañilería y que no embolara más. Estaba sentado en un parque cuando vi pasar a un entrenador y le dije que iba a saltar al profesionalismo porque una noche antes me había sacado a una muchacha y necesitaba plata", contó hace una década Caraballo en la terraza de su casa.



Así reflexionó acerca de lo que representó para su vida Zunilda Contreras, la mujer con la que finalmente se unió, estuvo a su lado para cada combate y lo sacó del analfabetismo.



"Éramos un grupo de amigos y pasábamos juntos todo el tiempo. Pambelé, Orlando Pineda, Néstor 'El Baba' Jiménez y la que ahora es mi esposa era la única mujer que andaba con nosotros. Teníamos amores y solamente ese grupo de amigos lo sabía, lo mejor fue que el noviazgo nada más duró 15 días, pero ya llevamos más de 50 años de casados", recordó en un diálogo soistenido con El Heraldo durante 2011.



Al boxeo llegó exactamente en 1959, un poco después que su hermano Humberto, quien lo invitó al gimnasio.

Anécdotas inolvidables de Bernardo Caraballo

- Su esposa, quien cursó hasta quinto de primaria, le enseñó a leer, al igual que las cuatro operaciones matemáticas. "Antes ella no se había dado cuenta que yo no leía, pues yo sabía disimular", recordó.



- Caraballo se fue de rumba una noche antes de pelear contra el brasileño Valdemiro Pinto. Su esposa y Sócrates Cruz (entrenador) lo sacaron de la fiesta y se lo llevaron directo al coliseo, donde lo vistieron dormido. Al despertar tenía los guantes puestos y ganó por decisión.



Al final del combate le dijo al entrenador de su rival: "menos mal vine borracho porque lo hubiera matado".



- En la década de los 60 causó tanti furor en Bogotá, que un grupo de admiradores en busca de recuerdos lo dejaron en la calle sin chaqueta y sin camisa.



- En sus años de fama derrochó dinero y Zunilda Contreras se iba armada a buscarlo por las calles de Cartagena.

