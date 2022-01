Bernardo Caraballo, pionero como ídolo y en disputar un título mundial de boxeo para Colombia, murió este jueves y será hoy (2:00 p. m.) sepultado en Cartagena. Fue personaje extrovertido, dentro y fuera del cuadrilátero, que incluso ganó una pelea borracho, tal como lo cuenta su esposa Zunilda Contreras en esta crónica que, bajo el título 'Esta pelea la ganó mi negra bella', hace parte del libro ‘Relatos más allá del ring’, que Intermedio publicará en los primeros días de febrero próximo:

–¡Ay, Dios Santo! ¿Pa’ dónde habrá cogido ese hombre?



(Le puede interesar: Este es el grave panorama del acoso sexual en el deporte colombiano)



Con esas desesperadas palabras, Zunilda Contreras, una hermosa joven de Chambacú, el barrio de los negros en Cartagena, confirmó lo que tres años antes pensó: que a su esposo no lo podía dejar solo un instante en este mundo.



Nada más fue espabilar, y él desapareció del hotel Victoria, en El Centro de Barranquilla, donde permanecían alojados la tarde de ese sábado 13 de agosto de 1966.



Como una demente lo buscó por todos los rincones del hotel, en locales aledaños y varias calles a la redonda. No había rastros de él.



Hasta que, luego de tres horas de angustias, alguien le dijo que a su esposo se lo había llevado ‘Chepe’, un amigo barranquillero.



Cogió la ropa de trabajo de su esposo y, en la oscuridad de la noche, paró un taxi, en compañía de Sócrates Cruz. Después de varias vueltas, por diferentes calles, encontró la casa de ‘Chepe’.



Y allí, en medio de una fiesta, justo levantando el codo para tomarse un trago de ron, estaba su esposo, Bernardo Caraballo, que esa noche disputaba el título suramericano de boxeo profesional del peso gallo, en poder del brasileño Waldemiro Pinto.



No le dijo nada al verlo borracho. Le pidió a Cruz, el entrenador cubano, que guardara el secreto, y en el mismo vehículo se lo llevó al coliseo Humberto Perea.

Pidió que nadie ingresara al camerino, mandó a comprar una soda y un Alka-Seltzer y se lo dio a tomar a su esposo. Enseguida lo metió a la ducha y, luego, lo acostó en una cama para que durmiera. Así lo vistió de boxeador, y lo despertó cuando lo llamaron a pelear.



(Lea además: Falleció en Cartagena el exboxeador Bernardo Caraballo)

‘No recuerdo casi nada’

Facebook Twitter Linkedin

Bernardo Caraballo, gloria del boxeo colombiano. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

“La verdad es que a mí se me olvidó que peleaba esa noche y me fui a la fiesta del cumpleaños de ‘Chepe’ (no sabe el nombre). No recuerdo casi nada del combate...



“La esquina de Pinto (entonces invicto en 55 combates y tercer retador mundial) me felicitó por el triunfo. Respondí que gané por puntos porque estaba borracho, o si no, lo mato”, dice Caraballo, sentado en la sala de su casa, la número 13-103 de la calle La Paz, del barrio Torices, en Cartagena.



Zunilda sonríe, sentada, al escuchar a su esposo.



No ha permanecido quieta, yendo constantemente a la cocina para empacar en cualquier tarro o plato desechable los dulces de ñame, mango y ciruela que ella misma preparó este día, Viernes Santo, para sus cinco hijos, 20 nietos y dos bisnietos, además de los vecinos y los visitantes de la casa.



“Es la tradición”, asegura.



Les resumo lo publicado por el diario El Heraldo, dos días más tarde de la pelea:



Que Caraballo (quinto retador) dominó hasta el octavo asalto, que estuvo ineficaz con los golpes, que lució agotado en los dos últimos, que abusó de agarrar y que el combate fue tan malo que la Comisión Municipal de Boxeo multó a los púgiles con 2.000 pesos.

(Lea además: Steven Alzate, el futbolista inglés de la Selección Colombia)



“Demasiado hizo borracho”, atina en afirmar Zunilda y deja escapar una carcajada.



“Esa pelea la ganó mi negra bella”, reconoce Caraballo, hoy pensionado del Terminal de Cartagena, primer ídolo del boxeo colombiano y a quien llamaban el ‘Venao’ por la velocidad de piernas.



Zunilda conoció a Bernardo antes de que este se convirtiera en estrella del deporte colombiano. Eran vecinos de Chambacú, por allá en 1958.



Él llegó allí, de 8 años, tras haber nacido el primero de enero de 1942 en el corregimiento de Bocachica.



Ella era la única mujer invitada a todos lados por el grupo de boxeadores y emboladores de zapatos, conformado, entre otros, por Caraballo, Orlando Pineda, Rodrigo Valdés, Pedro Vanegas, ‘Baba’ Jiménez y ‘Kid Pambelé’.



Al poco tiempo eran novios y luego se fueron a vivir a la casa de Santos Rodríguez, la madre de él y famosa después porque el boxeador le dedicaba sus peleas.

Se casaron, el 30 de abril de 1961, en la iglesia San José de Torices, a las seis de la mañana. Zunilda le enseñó a leer, a escribir y a defenderse en la vida.

Casado, era mujeriego y tan despierto como en el ring, pero de la vida tenía que aprender más. FACEBOOK

TWITTER



“Casado, era mujeriego y tan despierto como en el ring, pero de la vida tenía que aprender más. Cuando regresó de la primera pelea en Bogotá (ganó la faja nacional mosca a Jaime Caro, el primero de septiembre del 62), vino maravillado por la ciudad y los ascensores del hotel”, sostiene Zunilda.

“Ese día dije que lo acompañaría a todas sus peleas porque no podía dejarlo solo por el mundo. Y así fue. Por eso me lamenté cuando desapareció ese día de la pelea con Pinto, en Barranquilla”, agrega.

‘¡Párate, Bernardo!’

Facebook Twitter Linkedin

Bernanrdo Caraballo, en su casa en el barrio Torices, señala sus fotos. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

De tanto andar de joven con los boxeadores, Zunilda comprendió los secretos del pugilismo. Por eso, cuando el cubano Cruz viajaba fuera de Cartagena, ella conducía la práctica en el patio de la casa de Torices, donde él construyó un gimnasio.



“Me dediqué a analizar los rivales y antes de comenzar cada asalto, bien ubicada en el ring side, Bernardo me miraba. Nos entendíamos con señas. Le indicaba que pegara al mentón, que subiera la guardia, que se moviera... Mejor dicho, le indicaba lo mejor y así ganaba”, dice.



Los gritos de Zunilda de ‘¡párate, Bernardo, párate!’, en la derrota contra el brasileño Eder Jofre (el 27 de noviembre del 64, en Bogotá, en la primera oportunidad mundialista de un colombiano), quedaron registrados en la prensa que cubrió esa pelea.



“Él me miró y me hizo seña de que no tenía piernas. Lo forzaron a rebajar. Jofre no lo tumbó, él se cayó”, dice, ahora, ella.



Caraballo era el ídolo (El Heraldo publicó que 860 personas volaron desde Barranquilla en dos días por Avianca, para ver la pelea con Jofre), el extrovertido que subía hasta con tres batas, quien pronosticaba resultados y llenaba las plazas de Colombia y el mundo.



Tenía boxeo fino y era polémico (peleó en 14 ciudades colombianas, visitó 8 países y enfrentó a 70 rivales extranjeros, según el historiador Raúl Porto Cabrales).



“Un año antes de Jofre –dice Caraballo, para corroborar lo personaje que era– peleé en Bogotá con (el español-marroquí) Mimoun Ben Alí y me dijeron que como invitado especial estaba el presidente de Colombia, a quien me presentaron antes de comenzar el combate.



“Después, en el ring, los periodistas, con sus micrófonos, me preguntaron a quién le dedicaba el triunfo.



“Y respondí lo de siempre: ‘A mi madre Santos Rodríguez y a ese man que está ahí’, señalando a Guillermo León Valencia, que estaba sentado en primera fila. ¡Se me olvidó el nombre del presidente! Después, me invitó al Palacio Presidencial”.

Facebook Twitter Linkedin

Portada del libro Relatos Más allá del ring. Foto: Archivo particular



Otra vez Zunilda suelta la carcajada, sentada en la sala donde, en una pared rosada, reposa parte de la trayectoria del boxeador, así como una foto de ella, joven.



Le dice a Bernardo que busque la famosa bata de tigre que ella misma hizo con una tela que le trajo un amigo de Los Ángeles (Estados Unidos).



“Era larga y hasta me quedó tela para hacerme una falda. Solo que la he ido recortando, porque se ha dañado”, dice. Y nos invita al patio.



Bernardo no quería ir al fondo de la casa, donde funcionó por casi 15 años un gimnasio, porque hay escombros y maleza, además de dos gallos, cinco gallinas y un perro rabioso encerrado.



“Mira lo que quedó de esto, que era el mejor gimnasio de Cartagena”, repetía una y otra vez.



“Y en ese cuarto (señala uno contiguo al patio), antes de irse a Venezuela y regresar famoso como campeón mundial, vivió mi compadre ‘Pambelé’ ”.



Allí, en el patio, manda Zunilda otra vez, indicando con las manillas el lugar para golpear.

(Lea también: Osvaldo Zubeldía: 40 años de la muerte de un mito del fútbol (opinión))



En el patio, el ídolo habla de nuevo:



“Por Zunilda gané más de una pelea... Es la campeona de mi vida...”.



(Publicada en EL TIEMPO, el 19 de julio de 2011. Cartagena).



Estewil Quesada Fernández

Editor Regional Caribe de EL TIEMPO

Más noticias de deportes

-Santa Fe: hay acuerdo para su reorganización



-La frase de ‘Supermán’ López que desató la crisis en el Movistar



-Fútbol colombiano: este es el top 10 de los jugadores más costosos