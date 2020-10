El coronavirus obliga a cerrar prácticas deportivas en Bélgica

Bélgica, donde los contagios de coronavirus se están disparando, ha puesto el foco en los deportes a puerta cerrada en los que no se puede respetar la distancia de seguridad, como baloncesto o judo, que empezarán a prohibirse a partir de este miércoles en la región de Flandes (norte).

La prohibición, que afecta a las personas mayores de 12 años e incluye, además, el cierre de los vestuarios de los centros deportivos, salvo en el caso de las piscinas, según anunció este lunes el ministro regional de Deportes, Ben Weyts.



"No son medidas agradables, especialmente con las vacaciones de otoño a la vista. Pero tenemos que actuar decididamente si tenemos indicios de que el mundo del deporte puede ser un caldo de cultivo", agregó señaló Weyts.



Seguirá, no obstante, admitiéndose público en las competiciones a puerta cerrada, con un aforo máximo de 200 personas y siempre que los asistentes puedan mantener 1,5 metros de distancia entre ellos y utilicen mascarilla.



La medida no se aplica en las regiones de Bruselas (centro) y Valonia (sur), que sí han obligado a cerrar desde hace días las barras de los centros deportivos.



El portavoz del comité interfederal belga sobre el coronavirus, Yves Van Laethem, ha avisado este lunes en rueda de prensa del deporte como vector de contagios.



"Sabemos por colegas médicos que una cierta cantidad de contaminaciones" ocurren a nivel de clubes deportivos, por ejemplo "en clubes de fútbol o en grupos de ciclistas", dijo Van Laethem.



El experto agregó que en la mayoría de los casos no parece que los contagios se hayan producido en la práctica deportiva en sí misma, "sino principalmente en lo que se hace antes y después del deporte en cuestión".



EFE