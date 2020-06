Las Grandes Ligas anuncian su regreso para finales de julio 

Tras zanjar meses de disputas con sus jugadores, las Grandes Ligas de béisbol anunciaron este martes su plan para comenzar la temporada 2020 a finales de julio con una fase regular reducida a 60 partidos debido a la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, el comisionado Rob Manfred dijo que las Grandes Ligas (MLB) "anticipan el comienzo de su temporada regular 2020 aproximadamente dentro de un mes, el 23 o 24 de julio".



La MLb hizo el anuncio inmediatamente después de que la Asociación de Jugadores (MLBPA), con la que ha mantenido unas tensas negociaciones por el reparto de las pérdidas económicas del parón, aceptara que los beisbolistas se incorporen a los campos de entrenamiento el 1 de julio.



Los entrenamientos se celebrarán principalmente en las ciudades sede de los equipos, señaló la MLB, que por ahora ha descartado celebrar la temporada en una sede "burbuja" como la de la NBA en Disney World.



"Las Grandes Ligas están encantadas de anunciar que la temporada 2020 está en el horizonte. Hemos proporcionado a la Asociación de Jugadores un calendario para jugar 60 partidos y estamos emocionados de proporcionar béisbol de nuevo a nuestros

grandes aficionados", dijo Manfred.



El comisionado dijo que el calendario de 60 partidos, uno de los más cortos de la historia de las Grandes Ligas, será ahora revisado por la MLBPA. El sindicato peleó durante meses en los despachos para que la temporada, que originalmente constaba de 162 juegos por equipo, fuera más larga para salvar una mayor porción de los salarios.



Para mitigar los riesgos de los viajes, el calendario del comisionado contempla que cada equipo juegue principalmente con rivales de la misma división geográfica. A diferencia de otras ligas como la NBA o la MLS, las Grandes Ligas no han podido acordar con sus jugadores las condiciones para retomar la competición en medio de la pandemia y no se descarta que los jugadores planteen un reclamo para mejorar sus condiciones.



El inicio de la temporada de la MLB, previsto para el 26 de marzo, se suspendió días antes a causa de la expansión del coronavirus. En ese momento se cerraron los campos de entrenamiento y la MLB y el sindicato llegaron a un acuerdo salarial para una temporada reducida, con sueldos prorrateados por partido para los jugadores.



Pero muchos otros detalles no fueron ratificados en ese pacto. Según avanzaron las semanas, y se comenzó a vislumbrar un parón largo y una posible temporada sin espectadores, las Grandes Ligas pidieron un mayor esfuerzo de los jugadores para compartir las graves pérdidas económicas, lo cual fue rechazado por estos alegando que los recortes salariales de marzo ya eran suficientes.



Los dueños presionaron para acortar el calendario por la dificultad de mantener los pagos salariales sin los ingresos producidos por los aficionados en las canchas. El lunes, la MLB zanjó la disputa imponiendo unilateralmente implementar una temporada recortada a elección del comisionado.



Para asegurar la celebración de la temporada, la MBL reclamó al sindicato que ratificara este martes si los jugadores se incorporarán a los entrenamientos el 1 de julio y si están de acuerdo con los protocolos de seguridad previstos contra el coronavirus.



Este martes, al cumplirse el plazo, la Asociación de Jugadores emitió un comunicado en el que únicamente señaló que "todos los problemas restantes se han resuelto y los peloteros se están reportando a los campos de entrenamiento". A partir de ahora, las

Grandes Ligas tendrán el reto de implementar los sistemas de prevención para resguardar a los jugadores del coronavirus.

El viernes, la MLB tuvo que cerrar temporalmente todas las instalaciones de entrenamiento después de que decenas de jugadores y miembros del personal de sus franquicias dieran positivo en tests de covid-19. "La salud y la seguridad de los jugadores y los empleados seguirán siendo las principales prioridades de la MLB en su regreso al juego", dijo el martes la liga.



"La MLB está trabajando con una variedad de expertos en salud pública, especialistas en enfermedades infecciosas y proveedores de tecnología en un enfoque integral que tiene como objetivo facilitar un regreso seguro".



AFP