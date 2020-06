Analizan el posible ingreso de Colombia a la Serie del Caribe

El comisionado de béisbol profesional del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, declaró que esa entidad analiza "todos los pormenores" de los requisitos que le solicitaron a la Liga de Béisbol de Colombia para su eventual ingreso a la Serie del Caribe.

"Estamos tomando todo el tiempo para analizar punto por punto estos requisitos que hemos solicitado -y que los directivos colombianos entregaron- y así todos llegaremos más lejos. Ir rápido no es aconsejable", refirió el directivo en un documento enviado este jueves.



Reveló que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) prepara una reunión virtual con los países que la integran y ahí se tocará el tema de los nuevos miembros.



"Ya avisaremos la fecha de la reunión", abundó. Puello Herrera indicó que Colombia ha cumplido "con todos los requisitos" que la Confederación de Béisbol le solicitó en una primera etapa y que ahora se están analizando esos documentos.



"Hay muchos aspectos que tomamos en cuenta, no solo lo económico, sino también vemos muy bien las personas que conforman la Liga de Béisbol de Colombia y sus allegados", explicó.



Sostuvo que la CBPC tiene unos estatutos que debe cumplir y que trabaja de manera mancomunada junto a los presidentes de las ligas miembros, Puerto Rico, Venezuela, México y la República Dominicana.



"Este fenómeno de la pandemia del covid-19 nos ha obligado a ser más cautelosos en nuestros pasos, ya que la vida ha cambiado de repente", expresó.



Colombia nunca participó en la Serie del Caribe, mientras que Panamá ha sido invitada en las dos últimas versiones. Cuba también es invitada, pero no estuvo representada en la más reciente serie, que se jugó en Puerto Rico en febrero pasado, por problemas de visado, según informó en su momento la CBPC.



Por otra parte, Puello Herrera dijo que ha recibido informaciones de que "muchos" peloteros de todas las ligas que militan en las Grandes Ligas, han mostrado interés en participar en los diferentes torneos invernales, los cuales pudieran estar iniciando en noviembre.



Recordó que la pandemia ha obligado al cambio de agenda de trabajo, "pero estamos confiados en que nuestras ligas invernales abran sus torneos en el mes de noviembre".



