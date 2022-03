No son Athos, Portos y Aramis. Son Jhoan, Julián y Jhan Carlos. No empuñan espadas roperas ni mosquetes. Sus armas son unas sillas de dos ruedas y tres o cuatro rodachines. No portan sombreros ni visten jubones pesados. Llevan camisetas sin mangas y pantalonetas. No deben defender a ningún rey y tampoco capturar a una asesina. En su caso, el objetivo alguna vez fue ponerse a prueba y vencer el miedo. Ahora no tienen nada que demostrarse. Tan solo buscan seguir cosechando triunfos a más de 8.800 kilómetros del país que los vio nacer. Siempre, con el anhelo de que en su tierra apoyen y reconozcan sus luchas.



Jhoan Vargas, Julián López y Jhan Carlos Quintero son tres basquetbolistas en silla de ruedas que añadieron a sus nombres el título de ser los primeros colombianos en jugar en Francia, donde está una de las mejores ligas de básquet adaptado del mundo. Desde hace cinco meses están juntos en las filas del HSB Marsella, el equipo de la segunda ciudad más poblada del país. Actualmente juegan en la División B del torneo nacional, pero tan solo ocho partidos los separan de concretar el ascenso. Las diez victorias en los diez encuentros que van de temporada dan a entender que el presente pronto será pasado. Así lo sienten, creen y esperan.



Cuando faltan 79 días para la fecha en la cual buscan dar el salto a la primera categoría del baloncesto galo, los años de esfuerzo y trabajo silencioso cobran eco. Sus historias, separadas por décadas, se funden hoy en una ciudad marcada durante siglos por la migración. Allí, en medio de un crisol de culturas, y sin dominar el francés, su complicidad dentro y fuera de las canchas lleva una sola bandera y un único lema: “Todos para uno y uno para todos”.

Jhoan Vargas (izq.), Julián López (centro) y Jhan Carlos Quintero (der.) Foto: Cortesía de los deportistas

El peso del pionero

La historia de los tres mosqueteros del baloncesto colombiano empezó en el 'lobby' de un hotel de Salónica, en Grecia. Era marzo de 2019 y Jhan Carlos Quintero, por entonces un joven cucuteño, de 19 años, gozaba de haber jugado su primer torneo internacional luego de 24 meses entrenando básquet adaptado. La semana en la cual hizo parte del equipo griego del Megan Alexandros 94', para encarar la Euroliga 3, el tercer torneo regional del viejo continente, había valido la pena. Tres victorias en cuatro juegos le permitieron a su quinteto quedarse con el segundo puesto.



Confiado en que aquello era más una parada que una meta, Quintero le apostó a lo único que tenía a la mano para prolongar la estadía en Europa: su talento. Terminada la premiación de la competencia, fue al vestíbulo del hotel y se afincó en un sofá. El plan era esperar a que alguno de los dirigentes que salía del evento le ofreciera un contrato. "Si un equipo me quiere buscar, aquí me va a encontrar”, se repetía con fe.



De seguro, mientras aguardaba el rayo de luz, Quintero se detuvo a pensar en cómo había cambiado su vida en cuestión de tres años. En ese sillón, que se transformó en un diván, debió recordar que a sus 16 años estaba tendido en una camilla producto de un tumor en su pierna derecha. Por ese motivo, ya había tenido más de cuatro cirugías infructuosas. Y la incertidumbre reinó hasta que un día, lleno de esperanza, y miedo, mucho miedo, le pidió al médico que lo trataba: “Doctor, ampúteme la pierna, que esto no me jode más la vida”.

Jhan Carlos Quintero nació en Cúcuta hace 22 años. Foto: Cortesía de J. C. Quintero

Desde ese momento, Jhan Carlos empezó otro camino. Un amigo lo invitó a hacer deporte y, aunque no creía que fuese posible, se atrevió a probar el baloncesto en silla de ruedas. La adrenalina, según relata, fue lo que hizo que se enamorara de aquella disciplina. Esa misma que lo tenía lejos de su querido Norte de Santander y le estaba dando alas para volar. O al menos eso era lo que le sugería el francés espigado que lo despertó de su cavilación para ofrecerle un contrato de palabra con el HSB Marsella, un equipo al que había derrotado. "Regrese a Cúcuta y nosotros lo llamamos luego", fue lo último que se escuchó en esa conversación.



Llegado a Colombia, Quintero pareció perder la ilusión. Habían pasado más de dos meses y la señal de Europa nunca llegaba. Un día de junio de 2019, cuando su teléfono sonó y del parlante salió una voz que le decía "Somos los de Francia", el joven basquetbolista pidió un momento y silenció la llamada. Paso seguido, un "SÍIII" ensordeció su barrio. Con el corazón a mil, intentó mantener la calma. "Claro, ¿cómo van?, Cuéntenmelo todo", les respondió. En adelante, un trasiego burocrático de visado y tiquetes que derivó, a mediados de septiembre de 2019, en una breve nota en el Aeropuerto de Marsella: "Bienvenue, Jhan".

El segundo mosquetero

A decir verdad, las horas iniciales de Quintero, el pionero en Francia, le hicieron presagiar lo peor. En su primera salida a la calle, lo confundieron con un ladrón y casi lo llevan a una estación de policía. Después, en un país en el que solo hablaba lo necesario con sus compañeros, pasó el diciembre más triste de su vida. Luego, llegó el 2020 y, con él, una oleada fatídica: covid-19, restricciones sanitarias y la suspensión del torneo oficial.



Para que la racha aciaga se cortara, tocó esperar hasta septiembre de aquel primer año pandémico. Ahí, Quintero, con la confianza del entrenador y el presidente del club, tuvo la oportunidad de recomendar alguien para el HSB Marsella. Como dictaba su nostalgia, debía ser un colombiano. Jhoan Vargas, otro cucuteño, que inspiró su vida, el elegido.



La de Vargas, de 34 años, es una carrera profusa y exitosa. Desde que incursionó en el baloncesto adaptado, cuando había terminado su bachillerato y seguir estudiando era una opción remota, no ha soltado nunca la pelota. Comenzó gracias a un profesor que lo convenció de practicar deporte sin ver una limitación en su lesión de columna congénita, que le impide tener movilidad en sus piernas. Primero entrenó tenis, pero no lo atrapó. Probó el básquet, le gustó, y tras ver jugar a Alex Gómez Santamaría, una figura del baloncesto norsantandereano, se quedó ahí.



Jhoan Vargas nació en Cúcuta hace 34 años. Foto: Cortesía de J. Vargas

En las calles de Cúcuta, Jhoan rodaba en su silla, contra viento y marea, desde el barrio Zulima hasta la cancha del Sena para jugar básquet. Lo hacía acompañado de John Hernández, por entonces otro joven como él, con quien compartía un sueño en común: llegar a Europa. Durante sus largas jornadas de entrenamiento con el equipo departamental, y luego con el nacional, al mejor estilo de Jaime Molina y Rafael Escalona, Vargas y Hernández se prometieron que el primero que diera el salto se llevaría al otro. Y así fue. Tras los Juegos Paranacionales de 2012, Hernández aterrizó en Europa para sumarse al Zaragoza, de la segunda división de España. En 2014, con el equipo en primera, le dio el empujón a Vargas.



Desde ese momento, Jhoan ha desarrollado toda su vida deportiva en clubes extranjeros. Pasó por España, fue a Brasil y regresó a suelo ibérico para jugar en el Victoria, un equipo vasco. Allí, lo agarró la pandemia, sus planes mudaron, y el camino volvió a calibrar la brújula en Cúcuta.



De regreso al país, Jhoan se encontró con Jhan Carlos en el quinteto rojinegro en el que juegan cuando la temporada europea lo permite. Como habían hecho en varias oportunidades, foguearon su nivel y hablaron de metas y proyectos. En una de esas conversaciones surgió la idea del Marsella. Para mediados de septiembre, de 2020, Vargas estaba desembarcando en suelo francés. Y, con su llegada, el comienzo de un nuevo proyecto deportivo.



No hay dos sin tres

Jhoan cuenta que aceptó irse a Francia porque podía tener un liderazgo único. Aunque muchos veían en su decisión un retroceso, el desafío de tomar un equipo de segunda división para ascenderlo era más que seductor. En el camino, los directivos le dieron el espaldarazo para recomendar a otro jugador. Julián López, un bogotano, de 19 años, al que había conocido en un par de torneos interdepartamentales, fue su primera opción.



Los caminos de Julián y Jhoan se enlazaron en una competición durante la Semana Santa de 2021. Para entonces, el veterano le dijo al novato que siguiera entrenando, que iba muy bien. En septiembre, se volvieron a encontrar y las palabras evolucionaron: "te van a llamar del Marsella", le dijo. Y así ocurrió. En octubre, con menos de un año de experiencia entrenando baloncesto adaptado, López ya estaba dando el salto a Europa. Y aunque el éxito resultó fugaz, el proceso fue duro, enriquecedor y tortuoso.

Julián López nació hace 19 años en Bogotá. Foto: Cortesía de J. López

Julián sufrió a los 22 días de nacido una lesión de médula ósea luego de lo que define como un “mal procedimiento” en su estómago. Tras ello, pasó toda la infancia preguntándole al médico que lo operó si en algún momento podría recuperar la movilidad en las piernas. El 'no' que entreveía llegó cuando tenía nueve años. A partir de ahí, sin más interrogantes, Julián asumió su destino y la determinación fue su respuesta más firme.



En el colegio, por ser el único en silla de ruedas, fue víctima de matoneo. Los juicios pueriles lo afectaron, pero no lo derrumbaron. Por eso, cuando ya se había graduado del bachillerato, y su madre lo motivó a practicar deporte en las canchas distritales de Kennedy, Julián tuvo que apartar el miedo de ser lastimado. El baloncesto adoptado fue la mejor opción de hacerlo y por eso hoy, de su extensa baraja de aforismos, destaca aquel que repite con insistencia: "Lo importante no es como te vean los demás, es como te ves tú en un futuro".



La unión hace la fuerza

En Marsella, aunque el equipo les brinda apartamentos distintos, los tres mosqueteros están acostumbrados a vivir bajo el mismo techo. Jhoan tiene el rol del liderazgo, Jhan es el encargado de traducir el francés más enredado y Julián es quien promueve la disciplina.



Lo más curioso es que, al igual que en la novela de Alejandro Dumas, esta historia no será solo de tres guerreros. Según cuentan, las contrataciones de otros dos compatriotas se darán cuando logren el ascenso. Ese es un motivante adicional para seguir firmes en su propósito: ayudar a más colombianos para que triunfen en su deporte.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

En redes: @balagueraaa

DEPORTES EL TIEMPO