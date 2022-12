Tyler Terry es el nombre del basquetbolista que en los últimos días ha dado de qué hablar y no precisamente por su performance en el deporte, sino por una drástica decisión que tomó: con apenas 22 años y una larga carrera por delante se retirará de las canchas.



Así lo compartió en una publicación que reposa en su Instagram.

“Este mensaje es muy difícil de compartir y emotivo de escribir”, inicia diciendo, para luego explicar que hace cuatro días decidió ‘soltar’ el juego que tanto lo identificó a lo largo de su vida: “Ha guiado mi camino desde que di mis primeros pasos”, recuerda.

La razón no es una lesión, tampoco el término de un contrato, sino la priorización de su salud mental.



Según cuenta, de la mano del básquetbol ha experimentado los momentos más oscuros de su vida “hasta el punto en que en lugar de edificarme, comenzó a destruirme”.



“Comencé a despreciarme y cuestionar el valor de mí mismo, mucho más de lo que los que me rodeaban podrían ver o saber. Tuve pensamientos intrusivos, me despertaba con náuseas y me encontré luchando por respirar día a día, pues había una roca sobre mi pecho que parecía pesar más de lo que podía cargar”, cuenta en su desgarrador post.



Por todo lo anterior, Tyler se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico, en el que debía tomar acción antes de que la ansiedad lo consumiera. Y, aunque agradece las oportunidades que el deporte le brindó, también reconoce que habrá personas que no lo perdonen por su decisión.



“Para la mayoría siempre seré conocido como un fracaso o una pérdida de talento. Si bien eso puede ser cierto cuando se trata del baloncesto, son los mayores fracasos en la vida los que conducen al mayor éxito”, expresa.

Ahora, está emocionado por encontrarse a sí mismo más allá del Tyler Terry/jugador de baloncesto. Por ello, se enfocará en descubrir nuevas facetas de su personalidad y en aprender a amarse nuevamente.



“Me dirijo por un camino diferente, uno que, con suerte, me llevará a la felicidad”, concluye.

