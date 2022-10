Es bien sabida la afición del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama por el baloncesto, y ese gusto lo estaría llevando a analizar la compra de un equipo de la liga National Basketball Association (NBA).



(Lea también: Increíble: estrella de la NBA lleva a juicio a su mamá).



Según comentó el reconocido periodista deportivo Bill Simmons en su pódcast de esta semana, el 44º. presidente de los Estados Unidos estaría en uno de los grupos que ha manifestado interés en adquirir el equipo.



(Le puede interesar: NBA: dura imagen, así fue la primera gran gresca de la temporada, video).

En el podcast Simmons conversó con Charles Barkley, quien lideró a los Suns en su segunda aparición en las Finales de la NBA en 1992 y 1993.



En esa conversación, el periodista dijo: "Escuché que Obama está involucrado en uno de los grupos, y ese es el único tipo, que siento que lo convertirían en la cara real y los tipos de dinero estarían tan felices de tenerlo al frente”.



(Puede interesarle: NBA: drástica sanción a dueño de Suns por comentarios misóginos y racistas).



Ante lo cual Barkley le respondió: "Si Obama me llama y me dice: ‘¿Serías copropietario del equipo?’ Claro que sí. Tengo tanto amor y admiración por ese tipo".



En cualquier caso, hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial sobre esta eventual compra del equipo de baloncesto.

De acuerdo con la revista 'Forbes', con adquirir el 40% del total pasarían a ser dueños del equipo y sería una gran inversión: es necesario poner sobre la mesa entre 2,5 y 4 miles de millones de dólares.

Lea otras notas en EL TIEMPO

A ritmo de ‘Te felicito’ de Shakira, diputada increpa a adversarios políticos

¿Quiere navegar de manera segura en Google? Estos consejos pueden ayudarle

Zac Efron vuelve a sorprender a sus fanáticos con irreconocible cambio físico

Tendencias EL TIEMPO