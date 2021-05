Así se jugarán los cuartos de final de la Liga de baloncesto

Ocho equipos siguen en la lucha por conseguir el título del baloncesto profesional colombiano, al terminar la primera fase del torneo, que se juega en al burbuja del coliseo Evangelista Mora, en Cali.

Titanes, Búcaros, Motilones, Hurricanes, Cafeteros, Caribbean, Tigrillos y Sabios son los aspirantes al título de esta temporada. Quedaron eliminados Piratas y Team Cali.

#LBP2021-1 | Tabla de posiciones actualizada 20 de mayo 📈📉



¡ASÍ QUEDÓ LA TABLA! Jugadas las 9 fechas de la Fase I, estas fueron las posiciones de cada equipo en la LBP 🔥#LIGABALONCESTOxWIN🏀 pic.twitter.com/7RyZacwGLG — DPB Colombia (@DPB_Colombia) May 20, 2021

(Además: ¿Por qué Colombia se quedó sin la Copa América? Análisis)



Este viernes se pondrán en marcha los cuartos de final, luego de que la División Profesional de Baloncesto anunciara las llaves de esta fase del torneo. Estas son:



Titanes (1) vs Búcaros (8) | Llave 1

Motilones (2) vs Hurricanes (7) | Llave 2

Cafeteros (3) vs Caribbean (6) | Llave 3

Tigrillos (4) vs Sabios (5) | Llave 4



El ganador de cada serie será el que gane dos partidos, de un máximo de tres por disputarse.



Los primeros partidos de esta fase serán este viernes: Motilones vs. Hurricanes, a las 7 de la noche, y Titanes vs. Búcaros, a las 9 p. m.



(En otras noticias: Colombia, único país que dejó de hacer un Mundial y una Copa América)



El sábado, Tigrillos enfrentará a Sabios (5:30 p. m.) y Cafeteros jugará contra Caribbean (7:30 p. m.).

#PlayOffsLBP2021-1 | 🚨 ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL 🚨



Los encuentros se disputarán al mejor de 3. Los clasificados estarán en la semifinal de la LBP2021-1 🏆

¿Cuál es tu equipo favorito?#LIGABALONCESTOxWIN🏀 pic.twitter.com/QJWL2eZHAe — DPB Colombia (@DPB_Colombia) May 21, 2021



Todos los partidos de esta fase se verán por Win Sports y el Facebook Live de la DPB.



DEPORTES