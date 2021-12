Luego de recorrer las principales ciudades de Colombia llevando lo mejor del

baloncesto 3x3 a lugares poco convencionales, llega la gran Final nacional

de este Tour que se realizará del 27 al 29 de diciembre durante la Feria de

Cali en las Canchas Panamericanas.

Esta modalidad del baloncesto que comenzó a tomar mayor fuerza a nivel

mundial tras su incorporación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se ha

convertido en toda una tendencia.



Tanto así, que llegó a reemplazar incluso al baloncesto tradicional en los Juegos Panamericanos Junior, donde Colombia obtuvo Oro en este deporte.

El reto no para



Dada su masificación y mayor alcance diario, es como surge el Reto 3x3 y

con éste, el Tour por el país para acercar a los deportistas y amantes del

baloncesto a esta modalidad de juego; llevando el tablero, el piso y toda la

estructuración a centros comerciales, playas y demás lugares poco

convencionales.



Es así que durante este año Bogotá, San Andrés y Cali fueron las ciudades

protagonistas de este Reto y sus deportistas destacados (muchos de ellos,

jugadores y jugadoras profesionales y ex profesionales), quienes lograron

afrontar el desafío y obtener la victoria. Ahora, se enfrentarán en la gran Final

nacional durante tres días en una de las mejores ferias anuales, la de Cali.



Las Canchas Panamericanas serán el escenario de esta dinámica

competencia gracias a la valiosa participación de las jugadoras de la

Selección femenina de baloncesto de Colombia, quienes dejaron el nombre

del país en alto y ahora, en el mismo lugar se desarrollará el Reto 3x3 con la

intervención inclusive de algunas de ellas.



Se trata de un espacio innovador en el que participan jugadores de diferentes

edades en las categorías Sub 14, Sub 17 y Mayores, que incluye a

participantes de 18 años en adelante, quienes podrán demostrar su talento

mientras comparten y compiten con profesionales en el mismo lugar.



Adicionalmente, durante el desarrollo del evento se realizarán concursos

adicionales como Dunk Contest (Clavadas), Shoot Out (Triples) y Skills

Contest (Habilidades) que harán de este Reto todo un show deportivo

cargado de emociones tanto para los participantes como para los asistentes,

que además podrán disfrutar de presentaciones artísticas y culturales.



Por todo lo anterior y destacando que se trata de uno de los eventos más

importantes dentro de la programación de la Feria de Cali, queremos

extender nuestra cordial invitación en el cubrimiento del mismo. Quedamos

atentos a cualquier respuesta



Con información de la oficina de prensa