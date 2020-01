Increíble hallazgo en investigación del accidente de Bryant

El helicóptero que se estrelló en una ladera de Los Ángeles, matando a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y a otras ocho personas, no estaba equipado con un software vital, que alerta a los pilotos cuando el aparato está demasiado cerca del suelo, dijeron las autoridades.

El sistema de alerta y conocimiento del terreno (TAS, por sus siglas en inglés), que es diseñado para enviar una advertencia cuando una colisión parece inminente, no se había instalado en el helicóptero Sikorsky S-76 de Bryant, dijo Jennifer Homendy de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).



"Ciertamente, el TAS podría haber ayudado", dijo Homendy según NBC News, agregando que no pudo concluir que su uso hubiera evitado el accidente.



El sistema de advertencia no es obligatorio en los helicópteros bajo las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), a pesar de que la NTSB recomienda que se aplique en todos los helicópteros con seis o más asientos de pasajeros, luego de un accidente en 2004.



Los médicos forenses identificaron el cuerpo de la estrella de los Lakers después de recuperar los restos de las nueve personas que murieron en el accidente cerca de Los Ángeles, dijeron las autoridades el martes.



"Mediante el uso de las huellas dactilares, los investigadores identificaron a tres hombres y una mujer que iban en el avión", incluido el exjugador de los Los Angeles Lakers y el piloto de la aeronave, Ara Zobayan. Los restos del entrenador John Altobelli y de Sarah Chester también fueron identificados.



Los cinco restantes, incluida la hija de Bryant, Gianna, de 13 años, aún no han sido identificados oficialmente. Mientras tanto, los investigadores federales terminaron su inspección del lugar del accidente, dejándolo en manos de las autoridades locales.



Las imágenes mostraron a los investigadores volando drones sobre el lugar del accidente y revisando los escombros retorcidos y carbonizados, que se dispersaron en un área amplia.



Las autoridades también usaron drones para replicar la ruta de vuelo final y fatídica del helicóptero, dijo Homendy.



La noticia de la muerte de Bryant consternó al mundo entero, comenzando por sus propios vecinos de Los Ángeles que lo vieron jugar por 20 años.



AFP



