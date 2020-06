Primeros deportistas fijos para el vuelo humanitario desde Colombia

Desde hace días se viene hablando de las opción de fletar un vuelo desde Bogotá a Europa con varios deportistas colombianos, que tienen interés por desplazarse al viejo Continente para reiniciar sus carreras.

El Ministerio del Deporte, con la Cancillería e Inmigración Colombia ha establecido nexos con las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Colombiano (COC), con el objetivo de concretar quiénes serán los atletas que irían en ese vuelo.



Les puede interesar: (Atención: este es el calendario de Egan Bernal antes del Tour)



En principio se habló de la posibilidad de que fueran ciclistas, pero a última hora se han sumado varios deportistas que necesitan estar en Europa para esas fechas. En principio la ruta será Bogotá-.Madrid.



Lo que se sabe es que ciclistas de la talla de Egan Bernal, Nairo, Quintana, Rigoberto Urán, ergio Higuita y Daniel Martínez serán algunos de los pedalistas que tendrán una silla fija en ese avión.



Con ellos irán algunos que los acompañarán en las pruebas como Dáyer Quintana, Wínner Anacona, Hernando Bohórquez, Rodrigo Contreras.



De igual manera, se ha hablado de que la doble medallista olímpica de oro en le BMX, Mariana Pajón, y su esposo, el también deportista, Vincent Pelluard, integre esa nómina de deportistas que van a viajar.



EL TIEMPO conoció que la lista, por el momento, es de unos 160 deportistas, pero pocos nombres se han conocido. Por el calendario, por el tema de la cuarentena que deberían de cumplir a su llegada a Europa, los nombrados forman parte de ese viaje.



Se ha conocido, también, que golfistas, luchadores, judocas, tenistas, técnicos y hasta dirigentes del deporte colombiano están en el listado, pero aún no han definido el tema de su desplazamiento.



Ya se han desplazado a otros países varios deportistas, como la atleta Muriel Coneo, quien estaba en Medellín y ya se encuentra en Londres, Inglaterra, lugar de su residencia.



El vuelo no está cerrado, al contrario, pues se está al tanto de confirmar los eventos en los que cada atleta tomará partes. No se sabe si después de finales de agosto se abrirán las fronteras con el mundo, por lo que la opción de que sean más deportistas los que viajen se hace cada día más real.





Deportes