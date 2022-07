Atheyna Bylon ha tenido menos problemas sobre los cuadriláteros del mundo que los que se ha encontrado en las calles de su natal Ciudad de Panamá.

La subcampeona mundial de boxeo en la categoría de los 75 kilogramos, quien se quedó este jueves con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, pertenece a la Policía Nacional de su país.



"Uno siempre tiene problemas, pero trata de manejarlos", dice sin poder contener la risa la mujer de 33 años que llama siempre la atención, a simple vista, con sus 1,79 metros de estatura y piel oscura.



"Son tantos problemas", responde cuando se le pregunta cuál es el que más recuerda.



"En Panamá, siendo policía hay que pararse firme o si no lo 'mandan' (sabotean)... Gracias a Dios hemos salido bien".



La policía boxeadora

Tiene 13 años en la institución y su grado es el de Sargento Segundo. Antes tuvo muchos problemas, pero ahora, que es reconocida, la gente la respeta y trata con cariño.



Ese reconocimiento se lo ha ganado en el boxeo, obteniendo medallas para su país en diferentes torneos, que le valió, por ejemplo, ser la abanderada de Panamá, el año pasado, en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo diploma olímpico.



Esa vez perdió ante la británica Lauren Price, la misma que había eliminado en los Juegos de Río de Janeiro 2016.



El pasado 20 de mayo, en Estambul, disputó la final de los 75 kilos a nivel mundial, perdiendo frente a la canadiense Tamara Thibeault, que le había ganado semanas antes en Guayaquil, en la final del torneo continental.



Criada en el populoso sector de San Miguelito, cuna de grandes campeones mundiales panameños, a Bylon nunca le interesó el boxeo. Jamás lo vio. Ingresó a su práctica por insinuación de sus compañeros de la Policía Nacional.



"Ganaba muchas medallas, pero no me gustaba, solo lo hacía para complacerlos... Pero como me gusta hacer las cosas bien, siempre, con el tiempo, le cogí amor", dice la admiradora de los campeones mundiales del boxeo panameño que, reconoce, ninguno le llamó la atención para estar en el deporte.



Una mujer de la Policía Nacional debería proteger a los ciudadanos, pero en el boxeo las castiga, le decimos. De nuevo sonríe. "Lo hago deportivamente. No llevo la agresividad arriba del ring, porque de lo contrario no podría hacer las cosas bien".



Casada hace nueve años con el luchador olímpico Álex Pineda, e integrante de una familia que conforman madre, hermanas y sobrinas, Atheyna Bylon espera tener hijos después de los Juegos Olímpicos de París 2024.



"Tengo que seguir tirando puñetes para conseguir un título mundial y una medalla olímpica en París. Después vendrán los hijos", remata.

ESTEWIL QUESADA

EDITOR CARIBE EL TIEMPO

En redes: @EstewilQ