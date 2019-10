Yankees volvió a perder y Urshela se fue en blanco

El abridor estelar Gerrit Cole lanzó siete entradas dominantes sin permitir anotación y lideró este martes la victoria por 4-1 de los Astros de Houston sobre los Yankees de Nueva York en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La victoria permitió a los Astros recuperar la ventaja de campo al ponerse 2-1 en la serie que disputan al mejor de siete después que perdieron el primer duelo en el Minute Maid Park de Houston. El colombiano Giovanny Urshela se fue en blanco en tres turnos al bate y recibió una base por bolas.



Cole (1-0), de 29 años, espació cuatro imparables, dio cinco bases por bolas y abanicó a siete bateadores rivales, que le dejaron con la victoria, tras realizar 112 lanzamientos y 68 los colocó en la zona del 'strike'.



El relevista Joe Smith le quitó la pelota y apenas pudo sacar solo un 'out' en el octavo episodio al ser castigado con un cuadrangular solitario el segunda base venezolano Gleyber Torres. Pero el piloto de los Astros, AJ Hinch, de inmediato lo retiró para irse con Will Harris que sacó los dos 'outs' restantes a ritmo de conga.



Luego se decidiría por el cerrador mexicano Roberto Osuna, quien se encargó de sacar los tres últimos "outs" del partido, sin hacer ninguna concesión, tras realizar ocho lanzamientos y seis fueron 'strikes'.



El bateo oportuno y productivo lo pusieron el segunda base venezolano José Altuve, que en el primer episodio pegó cuadrangular solitario contra el abridor dominicano Luis Severino. Mientras que el jardinero Josh Reddick le recetó la misma medicina a Severino en el segundo episodio para el parcial de 2-0.



Altuve, que tuvo de 5-2, dos anotadas y una carrera impulsada, pisó por segunda vez la registradora en la parte alta de la séptima entrada con un lanzamiento salvaje que hizo el relevista Zack Britton y dio a los Astros el parcial de 3-0.



El primera base cubano Yuri Gurriel pegó elevado de sacrificio en la misma entrada y que el jardinero izquierdo Michael Brantley anotase la cuarta carrera de los Astros (4-0).



La derrota se la quedó Severino (0-1) al trabajar apenas cuatro entradas y un tercio en los que cedió cinco imparables, incluidos dos cuadrangulares, permitió dos carreras limpias, dio tres bases por bolas y abanicó a seis bateadores rivales. Severino realizó 97 lanzamientos antes de abandonar el montículo y 63 fueron 'strikes'.



El relevista derecho Adam Ottavino, que salió en el séptimo episodio, no pudo sacar ningún 'out' y permitió un hit con dos carreras limpias y dio una base por bolas. Ottavino fue el tercer relevista de los cinco que utilizó el piloto de los Yankees, Aaron Boone, quien se decidió por el mexicano Luis Cessa para que trabajase los dos últimos episodios del partido con un hit permitido sin anotación.



El cuarto partido de la serie se disputará este miércoles, en el mismo escenario del Yankee Stadium, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, aunque todo parece indicar que podría ser aplazado, por lo que ninguno de los dos equipos han dado a conocer a los lanzadores que podrán tener como abridores.



Con Efe