Todo igual: Astros empata la Serie Mundial de Béisbol

El venezolano José Altuve conectó un jonrón y anotó dos veces y el mexicano José Urquidy tuvo una excelente labor monticular para que los Astros de Houston vencieran 7x2 este miércoles a los Bravos de Atlanta para nivelar la Serie Mundial de béisbol a una victoria por bando.

El boricua Martin Maldonado conectó un sencillo impulsor de dos anotaciones y Michael Brantley también remolcó dos carreras para Houston.



Bravos de Atlanta se aferra a su campaña en casa

Los Bravos, en su primera Serie Mundial desde 1999, buscan su primer campeonato desde 1995. Están 5-0 en casa este año en los playoffs. La Serie, al mejor de siete encuentros, se traslada ahora para Atlanta, donde se llevará a cabo los Juegos 3 (viernes), Juego 4 (sábado) y Juego 5 (domingo).



La victoria fue para Urquidy (1-0), quien trabajó excelentemente durante cinco dominantes entradas, en las que diseminó seis hits, dos carreras y siete ponches. Urquidy señaló después del juego que "estaba muy concentrado, lanzando strikes y atacando todo el tiempo al bateador, atacando la zona de strike".



"La ofensiva fue muy buena también. Vamos a seguir luchando", agregó.



Urquidy había lanzado solo una vez en 24 días antes del inicio, pero mostró estar en forma. "Estaba tratando de competir al 100%. Estaba prestando atención a cada uno de los turnos al bate. Me encantó", añadió el abridor mexicano. El revés fue para Max Fried (0-1), castigado con siete imparables y seis anotaciones.

El desquite de Astros en el segundo juego de la serie

Los Astros no esperaron mucho y en la jornada le fueron encima a los Bravos para desquitarse de la derrota sufrida el martes en el primer juego. Los Astros salieron agresivamente y desde el principio tomaron el control en el primer inning mediante un doblete del venezolano Altuve, quien después desde tercera anotó con un elevado de sacrificio de Alex Bergman, para la primera carrera del juego.



A los Bravos no les gustó mucho y en el segundo episodio el receptor Travis d´Arnaud le sacudió un jonrón el mexicano Urquidy para empatar el partido a una carrera. Los Astros volvieron al ataque en el segundo al anotar cuatro carreras contra los envíos de Fried.



La fiesta la comenzaron con sencillos consecutivos de Kyle Turcker, el cubano Yuli Gurriel, el dominicano José Siri y el boricua Martín Maldonado, todo eso acompañado de un error del puertorriqueño Eddie Rosario y un lanzamiento descontrolado del lanzador y el estadio estalló en alegría.



Fried tuvo un alivio al retirar con tranquilidad el tercer inning de 1-2-3 con ponche al cubano Yordan Alvarez, el MVP del Campeonato de la Liga Americana, en roletazo por el cuadro y en elevado a segunda a Tucker.



En el quinto los Bravos descontaron una ante Urquidy por hit de d´Arnaud y otro impulsor de Freedie Freeman. Urquidy dejó la lomita en el sexto al ser sustituido por el dominicano Cristian Javier, quien ponchó a Austin Riley pero no pudo dominar al cubano Jorge Soler, que le conectó un trueno por tercera para un doblete.



Empero, Javier dominó después con sendos elevados a Joc Pederson y Adam Duvall. Fried no pudo sacar out en el sexto al otorgarle boleto a Alvarez y permitir sencillo del boricua Correa y enseguida fue sustituido por el relevista Dylan Lee.



Lee dominó a Tucker en roletazo pero el cubano Gurriel quedó con vida por error del curazoleño Ozzie Albies y el corredor de tercera anotó la sexta carrera. En el séptimo Altuve recibió al relevista Drew Smyly con un bambinazo por el jardín izquierdo.



Acto seguido Alvarez recibió un pelotazo, Tucker negoció boleto pero Gurriel encajó ponche.



Para el tercer encuentro el viernes están anunciados los abridores Ian Anderson (Bravos) y el venezolano Luis García (Astros).



