Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, especialista en Altos Estudios del Deporte, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; magíster en Educación, de la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en Estudios Sociales, de la Universidad Externado de Colombia, fue designada por el presidente Gustavo Petro como nueva ministra del Deporte, tras la declaración de María Isabel Urrutia como insubsistente.

Rodríguez, de un perfil académico y alejado de la política, enfrenta varios retos al frente de la joven cartera.



Con menos de un día de haber sido posicionada, la nueva ministra atiende a EL TIEMPO.



(El escándalo de su antecesora: María Isabel Urrutia, contra las cuerdas: 'contratos duplicados' tendrían efectos penales).

Habla la nueva ministra

Astrid Rodríguez. Foto: Ministerio del Deporte

Experiencia

"Además de mis estudios, he trabajado como maestra en colegios privados. También trabajé en la Secretaria de Educación en Bogotá, en el IDRD, y permanecí casi 20 años en la Universidad Pedagógica".

Su relación con el presidente Petro

"Yo no tengo trayectoria política, yo vengo de la academia y mi relación con el presidente Petro viene mediada por el legado de Víctor Jairo Chinchilla (fallecido), mi maestro en el tema de la educación física. Nuestras ideas se alinean. Queremos y estamos identificados con el cambio que propone el Presidente".

¿Qué le va a aportar al Ministerio?

"La academia. Claramente entiendo las preocupaciones de la gente que se centra en que no tengo experiencia política, pero es que yo no llego sola. En el campo deportivo vengo con gente que me respalda. Trabajé en el IDRD y tengo idea de cómo funcionaba en su momento el tema en Coldeportes. Por tanto, tengo compañeros que han estado relacionados con el deporte en el país. Yo no soy sola, somos un equipo que va a trabajar por el deporte en Colombia".

Deporte olímpico y problema con el COI

"Hoy estoy llegando y lo primero que debo hacer es reunirme con el Comité Olímpico Colombiano. Hay que escucharlos y ver qué es lo que sucede con el dinero del COI. Lo único claro es que los deportistas son la prioridad".

Relación con las federaciones

"Sería irresponsable tomar una posición cuando todavía no he analizado con calma cómo está la relación con cada federación. Nuestra idea es garantizarles las condiciones a los deportistas".

Liga Femenina de fútbol

"Estoy recién empezando. No he podido analizar cómo está el tema financiero relacionado. Preferiría pedir un poco más de calma para poder hablar del tema y no caer en imprecisiones".

Transparencia en el fútbol

"Sería importante hablar con los dirigentes del fútbol y poder charlar con ellos. El deporte tiene valores muy positivos y por ellos vamos a trabajar. También nos gustaría que los medios nos ayudaran a transmitirlos".

Los retos

"Estamos corriendo. La coyuntura es muy difícil, hay muchas cosas por hacer. Vamos a correr, eso está claro, para tratar de hacer el mejor trabajo posible".

Educación física

"La idea del presidente es que la educación física sea de acceso para todos. En ese sentido, la idea es articularnos con el Ministerio de Educación y trabajar en la formación de maestros de primaria no solo en las ciudades sino en todas las regiones del país".

LISANDRO ABEL RENGIFO

REDACTOR DE DEPORTES EL TIEMPO

​En redes: @LisandroAbel

