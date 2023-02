El Astara Golf Championship de golf, que terminó este domingo en el Country Club de Bogotá, tuvo una apretada definición, con muchos candidatos al título, pero con un campeón que definió la situación a lo grande, con un águila en el hoyo 18.

El australiano Rhein Gibson es el nuevo campeón del torneo del PGA Tour, que se jugó en las dos canchas del Country Club de Bogotá, pero que tuvo su jornada definitiva en el campo Fundadores, la sede tradicional de este certamen.



Gibson, de 37 años y profesional desde 2009, había comenzado la última ronda en el segundo lugar de la tabla, a un golpe del líder parcial, el noruego de origen mexicano Kris Ventura. Al final, el extraordinario cierre del 18 le permitió conseguir su segundo triunfo en el circuito, el primero desde 2019. Terminó con 267 impactos, 16 bajo par, y superó por cuatro a su más inmediato perseguidor, el estadounidense Kevin Dougherty.

La voz del campeón del torneo

“Es increíble realmente. El año pasado fue algo difícil, no te voy a mentir. Sabía que venía jugando bien, lo hice en Panamá y lo continué haciendo esta semana. Me encanta venir a este lugar, realmente me gusta mucho. Hice un gran plan de juego y metí putts claves. Saber que soy el campeón es algo muy loco”, sostuvo Gibson, quien participaba por sexta vez en el certamen y no aparecía, hasta hoy, en la clasificación mundial de golfistas.

Rhein Gibson Foto: José Orlando Ascencio. EL TIEMPO

“Vengo con mucha confianza en mi juego. Confié en mi plan y le pegué a la bola increíble. En el 18 quería llegar al 18 para tener que hacer dos putts. Todo me salió a la perfección y se siente bien ganar después de tres años”, agregó el nuevo campeón.



Ventura, que había comenzado la ronda como líder, no pudo encontrar su mejor juego ayer y acabó la última ronda con 71 golpes, para caer a la séptima casilla, a seis golpes del ganador. Eso le impidió conseguir su tercera victoria como jugador del circuito de ascenso al PGA Tour.

Kris Ventura, líder del Astara Golf Championship. Foto: Prensa Astara Golf Championship

El torneo tuvo un sabor agridulce para Colombia: ninguno de los participantes locales logró llegar al fin de semana. Lo de Camilo Villegas, la gran atracción del torneo, fue doloroso: se quedó afuera del corte en el último hoyo el viernes, con un bogey en el hoyo 9, el último de su recorrido.



También quedó afuera del corte, por un golpe, el aficionado Daniel Faccini, quien había clasificado al torneo en el selectivo interno del Country Club. Y Daniel Zuluaga, que obtuvo el cupo en otro torneo de clasificación en Cali, quedó muy lejos de la zona de clasificación para las dos últimas jornadas, en los últimos lugares.



El chileno Cristóbal del Solar fue el mejor representante latinoamericano: terminó en la casilla 13, con 274 golpes, nueve bajo par. Incluso llegó a acercarse, en el hoyo 15 de su recorrido, a dos golpes del liderato. También acabó entre los 20 primeros el argentino Nelson Ledesma, en el puesto 19, con 276 impactos (-7).



