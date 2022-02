Un águila consagró a Brandon Matthews en Bogotá (Llegando al 'green')

Cuando todo parecía perdido para el estadounidense Brandon Matthews, con un bogey en el hoyo 15, la magia regresó, y con un remate de ensueño: birdies en los hoyos 16 y 17 y águila en el 18 le permitieron hacerse con la victoria del Astara Golf Championship presentado por Mastercard, su primer triunfo en un torneo del Korn Ferry Tour.

La prueba se desarrollaba con un sol radiante y, en la medida que avanzaba, se tornaba emocionante: cuando se entró a la recta final todo hacia barruntar que la copa se decidiría en un desempate a muerte súbita. Concluido el hoyo 17, cuatro jugadores empataban con menos 17 (Joey Garber, Ben Griffin, Ryan Mc Cormick y Matthews).



Mc Cormick y Matthews abordaron primero el hoyo final, ese par 5 ‘pata de perro’ a la derecha que ha servido de definición a muchos torneos en la cuna del golf colombiano, el Country Club de Bogotá.



El birdie de Mc Cormick no sirvió, pues su compañero de juego lo borró con un águila sensacional. Así las cosas, los de atrás estaban obligados a terminar con águila si querían entrar en la disputa con Matthews. No fue así: el golfista de Pensilvania alzó el trofeo.



(Lea también: Super Bowl 2022: así fue el increíble show del medio tiempo)

La revancha de lo ocurrido en Argentina

Los dioses del golf saben devolver, y este jugador de 27 años lo ha vivido en carne propia. Jugó el desempate del Abierto de la República Argentina de 2019 contra el colombiano Ricardo Celia, con el premio mayor en juego, la invitación al Open Británico: cuando Brandon fue a jugar uno de sus golpes, un aficionado que sufría síndrome de Down hizo un ruido que lo sacó de juego.



Al finalizar y tras haber perdido con el barranquillero, Matthews buscó al chico, lo disculpó y le regaló un guante firmado por él. Este gesto le valió una invitación al Arnold Palmer.



Luego, en el 2021, ganó en dos ocasiones en el PGA Tour Latinoamérica y obtuvo su tarjeta para el Korn Ferry Tour. Este triunfo de ayer en Bogotá, más el segundo lugar en Panamá, hará que, con seguridad esté el año entrante en la gran carpa del golf mundial, el PGA Tour, con su tarjeta completa.

Facebook Twitter Linkedin

Brandon Matthews, con el trofeo de campeón del Astara Golf Championship presentado por Mastercard. Foto: Carlos Avendaño



“Es indescriptible lo que estoy sintiendo. Mi juego ha venido en un proceso de crecimiento desde hace dos años y he jugado un golf increíble. No veo la hora de llegar a casa para celebrar con toda la familia”, dijo el nuevo campeón.



(En otras noticias: Video: el último kilómetro para el título de Nairo Quintana en Provenza)

El balance de los jugadores colombianos

De los colombianos, cabe destacar la actuación de Nicolás Echavarría, que venía de un bajón sin pasar cortes: terminó decimotercero, con 272 golpes (-11), y lo mejor, con cuatro vueltas por debajo del par. Ganó 31 puestos en la clasificación del Tour (pasó de la casilla 81 a la 50). Ojalá que este torneo le haya servido para volver a tomar confianza.



Iván Camilo Ramírez, el otro colombiano que pasó el corte (lo hizo con un espectacular 63 en Fundadores, el viernes), logró al final un puesto 65 que poco le sirve para seguir en carrera.



Marcelo Rozo volvió a quedar en deuda: no aprovechó su patio y no pasó el corte. Por fortuna, no perdió muchos puestos en su lucha por mantenerse entre los 25 que obtienen tarjeta para el PGA Tour: pasó del puesto 15 al 18. Por su parte, los aficionados Esteban Jaramillo y Pablo Restrepo no pasaron el corte y aún están lejos del nivel profesional.



Como era el deseo de todos los aficionados, ni la lluvia ni Thor interrumpieron el juego, lo que hubo fue lluvia de birdies y al final, un águila para el recuerdo y para la historia.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO