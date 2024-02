Dramático final en el Korn Ferry Tour: Kevin Velo es el nuevo campeón

La última ronda del Astara Golf Championship, que se jugó este domingo en el campo Fundadores del Country Club de Bogotá, mantuvo el nivel de sorpresa que había tenido el resto del torneo, con rondas espectaculares y con un vaivén enorme en la tabla de posiciones.

Kevin Velo, un estadounidense de 26 años y profesional de 2020, encontró el premio a su constancia y logró el primer título de su carrera.

Cuando el torneo parecía definido, con un líder con cuatro golpes de ventaja, el estadounidense Brian Campbell, una dolorosa falla en el hoyo 17 y un empuje final de Velo llevó al torneo a un desempate.



En el hoyo 18, con tribuna llena, Velo se anotó un par para ganar el certamen y la bolsa de 180.000 dólares para el campeón, mientras Campbell acabó con bogey y con toda la frustración encima.



En un torneo con muchas sorpresas, Velo mantuvo un rendimiento constante y estuvo lejos de los reflectores durante los dos primeros días. Pero luego, una ronda de 64 golpes el sábado, en el campo Fundadores, le permitió llegar al segundo lugar y salir el domingo en el último grupo junto al puntero de ese día, su compatriota Brian Walsh.

¡Vamos Velo!



Kevin Velo earns his first Korn Ferry Tour victory in his 30th start @CountryBogota. 🏆 pic.twitter.com/MzLXG8zN7P — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) February 11, 2024

Su ronda final solo tuvo una falla, un bogey en el par 5 del hoyo 10. Tuvo seis birdies en su ronda; los dos últimos, muy importantes, en el 17 y el 18, para forzar el desempate frente a un Campbell que venía inspirado, pero que un grave error en el 17 le arruinó la posibilidad de ganar en 72 hoyos: la tiró al agua en el segundo tiro y falló un putt para bogey.



"Fue una semana de paciencia, fue una semana importante para aprender. Trabajamos mucho y ganamos", dijo Velo. "Mi cadi dijo que tengo que hacer un hook, yo decía que tenía que hacer un fade, confié en mi cadi. Era un tiro difícil, pero se logró para ganar", agregó.

Cristóbal del Solar, el mejor latinoamericano

El que se desquitó de su mal sábado fue Del Solar, que hizo otra gran tarjeta para despedirse de Bogotá: 63 golpes, ocho bajo par, en su mejor día en Fundadores, que le permitió ascender hasta la quinta casilla y convertirse en el mejor latinoamericano del torneo.



Esa recuperación comenzó el sábado, cuando acabó con birdie en el 17 y águila en el 18. Con eso recuperó la confianza.



“Cuando íbamos saliendo para el 17, mi cadi me dijo ‘tienes que terminar birdie-águila. No me quiero levantar a las 4 de la mañana”, reconoció Del Solar, que agradeció el apoyo recibido en una semana especial para él. “Aunque ayer (sábado) la ronda no fue la mejor, sabía que tenía tiros buenos, sabía que le podía pegar bien, por eso terminé como terminé, estaba jugando bien, pero la ronda no salió como yo quería”, agregó.

Ricardo Celia tuvo un doloroso remate

El único colombiano que llegó al fin de semana, Ricardo Celia, se llevó la atención de la mayoría de los asistentes a la última jornada. Muchos de ellos se fueron detrás de él para animarlo.

Ricardo Celia Foto: José Orlando Ascencio. EL TIEMPO

Celia aspiraba a terminar en el top 10, pero tuvo dos hoyos con errores muy costosos: en el 9, hizo tres putts y se anotó un bogey. Y en el 17 acabó con un doloroso doble bogey, para acabar con 72 golpes (+1) el último día y con 270 (-13) en el acumulado, en la casilla 32.



“Jugué muy bien todo el día, pero ‘potié’ regular y en el 17 hice cuatro putts y acabé obviamente muy triste por haber terminado de esta forma”, reconoció Celia al final de su ronda.



