La última jornada del Astara Golf Championship presentado por MasterCard promete brindar una apretada lucha por el título del torneo, válido por el Korn Ferry Tour y que se juega en el Country Club de Bogotá.

Dos jugadores estadounidenses. Joey Garber y Ben Griffin, llegan a la última jornada como líderes, empatados con 197 golpes, 15 bajo par.



Las declaraciones de Garber, uno de los líderes



“Fue un buen día. Me gusta mucho este tipo de campos de golf y creo que jugué sin ningún tipo de presión. Ha sido una buena semana, pero aún queda mucho golf por delante. Me gusta mucho este torneo y espero que mañana (domingo) pueda salir con un buen resultado”, sostuvo Garber, quien ya estuvo entre los diez primeros en 2018: terminó de octavo.



Pero muy cerca, a un impacto, están otros dos jugadores, Taylor Montgomery, quien entregó la mejor tarjeta de la historia del torneo en el campo Fundadores (62, 9 bajo par), y Brandon Matthews, el ganador del listado de puntos del PGA Tour Latinoamérica en 2021.



Detrás de ellos, a dos golpes, aparece Ryan McCormick, líder tras la primera jornada, y luego, a tres de los líderes, está el inglés Ben Taylor, quien busca convertirse en el primer jugador en conseguir el título de este certamen en dos ocasiones: ya lo hizo en 2018.



El argentino Marcos Montenegro se mantuvo como el mejor jugador latinoamericano del torneo, con 11 bajo par, empatado en la octava casilla con los estadounidenses Ryan Brehm, Jay Card III y Rob Oppenheim.



Nicolás Echavarría sigue siendo el mejor colombiano

Nicolás Echavarría sigue siendo el mejor representante de la delegación local, al entregar este sábado una tarjeta de 68 golpes (-3), para ubicarse en la casilla 15, con 9 bajo par.



“Aunque empecé muy mal me mantuve tranquilo y aferrándome a mi estrategia de juego. He venido trabajando mucho en la parte mental y definitivamente eso fue lo que me ayudó a poder mejorar con el paso de los hoyos. Hoy hubo algo más de viento y las banderas están algo más difíciles. Afortunadamente pegué tiros muy buenos”, aseguró Echavarría.



El otro colombiano que superó el corte, Iván Camilo Ramírez, no logró sostener el extraordinario rendimiento del viernes, cuando igualó el récord del campo Fundadores, y cayó a la casilla 69, tras hacer una ronda de 74 golpes.



El certamen reparte una bolsa de 750.000 dólares, de los cuales 126.000 son para el campeón. La última jornada comenzará a las 7 de la mañana y, a diferencia del sábado, todos saldrán por el tee del hoyo 1. El último grupo comenzará a jugar a las 11:15 a. m.



