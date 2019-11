Los Juegos Nacionales entran en la recta final

Los Juegos Nacionales 2019 que tienen como epicentro a Cartagena y al departamento de Bolívar viven un mano a mano sensacional entre las delegaciones de Antioquia y Valle del Cauca, un cabeza a cabeza que entra en la recta final y que solo dará a conocer al campeón de las justas hasta el sábado, último día de competencias.

Y para esta parte crucial de los Juegos entrarán en disputa la medallería en deportes de gran calibre como el atletismo, levantamiento de pesas y la natación carreras, en los que están la mayoría de títulos y con los que se conocerá al campeón.

Este lunes entró en marcha el deporte base, como se le conoce al atletismo, que repartirá 47 metales dorados y allí la pelea será fuerte, pues tanto Antioquia como Valle tienen fuertes nóminas.



Las competencias en el estadio de atletismo irán hasta el sábado y ese día se disputarán 14 títulos, por lo que saber antes quién reinará en las justas no será posible.

El miércoles arrancan las competencias de la natación y en la mesa hay 39 medallas de oro para conquistarlas. Sin duda que la pelea será dura. Valle tiene la esperanza de ganar con Isabela Arcila, mientras que los paisas tienen en Jorge Mario Murillo a su gran estrella.



Y para completa, este martes comienza el levantamiento de pesas con 60 medallas de oro en disputa, tres por categoría. Valle tiene un fuerte equipó, con Jonathan Rivas, Luis Javier Mosquera, Nathalia Llamosa, María Lobón, que afrontarán una dura lucha contra Antioquia, que no está tan fuerte, pero que tiene figuras como Carlos Berna, Lina Rivas.



En esa pelea se meterá Bogotá, que no hace unos buenos Juegos, pero que en las pesas es fuerte con Leidy Solís, Rosivé Silgado, Stiven Villar, Yenny Sinistrrra, todos incluidos en la página oficial de las justas.



Esgrima, que reparte 12 oros, y el taekwondo, que entregará 23, también son deportes en los que se espera una cerrada lucha entre las dos potencias.



Antioquia ha ganado las tres últimas ediciones de los Juegos Nacionales (2008, 2012 y 2015), entre tanto, Valle aspira a quitarse de encima ese dominio, pues no obtiene el título desde 1996.



Medallería

# Delegaciones oro plata bronce

1 Antioquia 91 77 77

2 Valle 81 71 68

3 Bogotá 59 71 63

4 Bolívar 27 20 28







Deportes