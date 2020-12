En acción hexagonal sub-20 de fútbol en Bogotá

En las canchas de Cota, Cundinamarca, se dio inicio el lunes 14 de diciembre al Primer Hexagonal Sub 20 de la Sabana con la participación de los equipos Academia Internacional F. C., La Equidad, Unión Magdalena, Banfield, Alianza Internacional e Independiente Santa Fe.

Se juega bajo el sistema de todos contra todos a una vuelta hasta el viernes. El sábado, el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero, los ganadores irán por el título y los perdedores decidirán el tercer lugar.



La jornada inicial arrojó once goles con los siguientes marcadores:



Banfield 2 – Santa Fe 1; Unión Magdalena 4 – La Equidad 1, y Academia Internacional F. C. 2 – Alianza Internacional 1.



El programa para el miércoles es el siguiente:

Unión Magdalena – Academia Internacional F. C.

La Equidad – Santa Fe

Alianza Internacional – Banfield.



DEPORTES