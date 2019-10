Supermartes deportivo: Champions, Copa Libertadores, béisbol y NBA 

Este será un martes con alto voltaje deportivo, con el desarrollo de la Liga de Campeones y el partidazo entre Galatasaray y Real Madrid, la Copa Libertadores con el clásico Boca-River y presencia colombiana, el inicio del baloncesto de la NBA y de la Serie Mundial del Béisbol.

La atención de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones está centrada en Estambul, donde se enfrentan Galatasaray y Real Madrid (2 de la tarde).

Sin embargo, lo que parecía un superduelo colombiano entre Falcao García y James Rodríguez no sería posible, pues el Tigre estaría ausente en el cuadro turco por una lesión en el talón de Aquiles que no le ha permitido entrenar hace 15 días.



Su DT, Fatih Terim, dijo que lo esperarán hasta último momento, pero no lo convocó. Y, del otro lado, James está en la convocatoria del Madrid, pero no es segura su titularidad, luego de jugar los 90 minutos el fin de semana contra Mallorca.



El choque, en todo caso, es clave para ambos equipos en el grupo A, ya que llevan apenas un punto en dos juegos. En el otro partido se enfrentan Brujas y PSG. Otros duelos llamativos son Manchester City vs. Atalanta (de los colombianos Muriel y Duván Zapata, lesionado), Olympiacos vs. Bayern Múnich y Juventus vs. Lokomotiv

Programación de partidos de fútbol para este martes 22 de octubre

Clásico argentino

River Plate vs. Boca Juniors. Foto: AFP

En la noche, el plato deportivo sigue con la Copa Libertadores y el partido de vuelta de la semifinal entre los argentinos Boca Juniors y River Plate. El juego de ida quedó 2-0 a favor de River.



Se espera presencia colombiana. Al menos en las convocatorias están incluidos los jugadores nacionales, en River, Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero; y, en Boca, Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa.



El partido empieza a las 7:30 p. m.

Se inicia la Serie Mundial

Max Scherzer, por Nacionales de Washington, y Gerrit Cole, por Astros de Houston, serán los abridores hoy en sus respectivos equipos en la Serie Mundial de béisbol en su edición 115.



La designación de esos abridores fue la más lógica entre estos dos equipos con el mejor pitcheo para afrontar la postemporada.



Astros se impuso 6-4 el sábado a Yankees de Nueva York para llevarse el gato al agua en la Liga Americana con balance de 4-2, mientras que Nacionales llevan una semana de descanso –para algunos es bueno; para otros, no– luego de haber barrido 4-0 a Cardenales de St. Louis.



Muchos especialistas dan como ganador al conjunto texano, pero no se puede descartar a la novena de la capital, pues en estas series cortas determina mucho el pitcheo, y ambos equipos son excelentes en ese aspecto.

En acción la NBA

El escenario se presenta completamente renovado esta temporada en la NBA, donde un cambio sísmico en cuanto al movimiento de superestrellas ha abierto las puertas de par en par a una serie de candidatos al título en 2020, entre ellos Clippers y Lakers de Los Ángeles. Clippers es favorito, según una encuesta de gerentes generales, gracias a la llegada de Kawhi Leonard, procedente de Toronto, y Paul George, de Oklahoma City.



El renovado plantel californiano espera destronar a Lakers como el mejor equipo de Los Ángeles, aunque la histórica franquicia que lidera LeBron James opondrá resistencia. Con el alero Kevin Durant ahora en Brooklyn y fuera de combate y el escolta Klay Thompson descartado para la primera mitad de la campaña tras una cirugía de rodilla, la presencia de Golden State Warriors en la final, habitual en las últimas cinco temporadas, parece poco probable.



