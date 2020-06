Así se prepara Casa de Campo para el regreso a la actividad

Casa de Campo Resort volverá a actividades el próximo primero de julio, luego de que se suspendieran las actividades por causa de la pandemia de covid-19.

Ubicado en La Romana (República Dominicana), es centro de gran atractivo turístico y deportivo, en especial por Teeth of the Dog, reconocido como el mejor campo de golf del Caribe. En ese escenario se ha jugado en dos ocasiones el Latin America Amateur Championship.



Andrés Pichardo Rosenberg, Presidente de Casa de Campo Resort y Villas, explicó las condiciones que las que se dará el reinicio de las actividades.



¿Cómo se va a manejar el tema del distanciamiento?



Ante la reapertura del hotel hemos lanzado el programa “Casa Cares”, que es un protocolo global de seguridad e higiene que funcionará en todo el desarrollo. “Casa Cares” incluye nuevos procedimientos y protocolos para asegurar que cada área cumpla con todos los estándares de salud y seguridad requeridos para el bienestar de nuestros huéspedes y empleados y sobre todo el estricto cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y de las normas locales del Ministerio de Salud.



Hemos contratado a la empresa HS Consulting para auditar y revisar todas nuestras operaciones y certificar que son efectivos en la prevención de todas las enfermedades infecciosas, con el enfoque principal en Covid-19. Hemos colocado marcadores de piso de distancia en todo el Resort, también limitamos la cantidad de mesas en los restaurantes y, en el sector de piscinas y playa, colocamos las sillas y mesas teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento físico.



¿Qué tipo de protocolo se maneja específicamente en el campo, en especial en el tema de los cadis?



Para nosotros el golf es muy importante y el regreso de los jugadores es algo que tomamos con mucha alegría, pero también teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad e higiene para que los golfistas estén cien por cien seguros en nuestros campos. Por ello hemos implementado procesos mejorados de desinfección de los carritos que garantizarán la limpieza de estos después de cada uso. La zona de práctica también tendrá nuevos protocolos como el uso de jabón adicional durante el proceso de limpieza de la pelota y la extracción de los palos de bandera para los greens. Todos los puntos de contacto comunes en el campo de golf han sido retirados, como arandelas, rastrillos, etc.



Habrá nuevas modalidades para movernos dentro de los campos de golf del resort. Todos deberemos acostumbrarnos a ello, como por ejemplo un nuevo mecanismo de recuperación de bolas sin contacto que se implementará en todos nuestros campos de golf (Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links). Si bien en los campos de Casa de Campo es muy común el uso de los carritos, para esta etapa alentaremos el jugar caminando. Hemos realizado un análisis de las pautas que han usado las instituciones más importantes de golf en el mundo, como por ejemplo los lineamientos que trazó la PGA de América, que desarrolló un protocolo de distanciamiento social para las lecciones de golf.



En algunos países, el acceso es solo para residentes y socios de los clubes. ¿Cómo lo manejarán en Casa de Campo teniendo en cuenta su historial y atractivo turístico?



En Casa de Campo abriremos los campos para todos. Sean residentes, turistas o golfistas que vienen por el día.



