Llega la séptima versión de la Cordillera Trail NVX-Sport

Luego de una larga ausencia de carreras de montaña en el centro del país, el Instituto de Deportes de San Antonio del Tequendama y el experimentado equipo de Aire Libre y Aventura, en cabeza de Elkin Yesid Quintana, preparan un retorno bio-seguro y responsable a la séptima edición de Cordillera Trail NVX-SPORT, que tendrá lugar el

próximo 14 de marzo.



Le puede interesar: (Ramón Jesurún, claro sobre la Copa América y las eliminatorias).

En esta oportunidad, la competencia se desarrollará en medio de la contingencia del covid-19, por lo que la organización será bastante exigente con las medidas de bioseguridad, con medidas como el distanciamiento social.



Además, todos los atletas deberán usar el tapabocas reglamentario, antes y después de la competición, y solo se podrán retirarse la mascarilla luego de haber trascurrido 700 metros iniciada la competencia, es decir, cuando ya el atleta marche en solitario por el

recorrido de montaña.



Este protocolo tiene también entre sus características más importantes el distribuir la participación en múltiples horarios de salida con grupos reducidos de atletas; en el caso de la séptima versión de Cordillera Trail NVX_SPOT, se realizarán salidas cada 20 minutos entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. con grupos de no más de 45 atletas, los cuales

estarán separados en el carril de salida a una distancia mínima de dos

metros en todas las direcciones.



También lea: (Mourinho lanzó una daga al Madrid: ¿James se ve involucrado?).



Muchas de las actividades tradicionales de la carrera se han tenido que postergar, como la reunión de todos los atletas a la hora de la premiación en el marco de un almuerzo multitudinario. Este año no se realizarán actos de protocolo representativos, una vez se van completando los cuadros de premiación se va premiando cada categoría.



Serán 500 atletas los que en total participarán en esta destacada competencia, los cuales podrán participar en las categorías de 10 y 21K, en las modalidades de masculino y femenino.



Después de casi un año, la Cordillera Trail NVX_SPOT será la primera competencia que podrá en una misma ruta a los atletas élite de montaña.



Además: (Diego Maradona: cumbre médica clave para determinar su muerte).



Entre los atletas destacados que tomarán la salida, este 14 de marzo, se encuentran Andrés Malaver, maratonista por Colombia en la olimpiada de Río de Janeiro, y quien aún está luchando para poder viajar a Argentina a buscar la marca clasificatoria a los Olímpicos de Tokio; David Cardona, experimentado corredor internacional de

Antioquia, y el juvenil Gustavo Buitrago, quien en 2019 fue el corredor

revelación de la temporada de carreras de montaña en Europa.



La carrera también es puntuable en el ranking internacional de la International Trail Running Association (ITRA).

Escenario

La cadena de montañas que recubren la región en la cual se darán cita los atletas se constituye en el escenario perfecto para que los participantes puedan dar lo mejor de sí, en medio de un paisaje de ensueño.



El municipio de San Antonio del Tequendama cuenta con una red de senderos única, un clima espléndido, y está a sólo 48 kilómetros de Bogotá, lo que lo hace ideal para una competencia de este estilo, a campo traviesa.



La competencia se podrá seguir en vivo, el próximo 14 de marzo, a través de la app TUSTIEMPOS y de la página web tus tiempos.com Esta es una prueba imperdible para los amantes de la naturaleza y por supuesto para los gomosos de los deportes al aire libre.



Con información de oficina de prensa*