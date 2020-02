'Celebración de vida': estremecedor adiós a Kobe Bryant en Los Ángeles

Miles de personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos, se congregaron este lunes en el Staples Center, la cancha de Lakers de Los Ángeles, para rendir tributo a su ídolo Kobe Bryant y su hija de 13 años, fallecidos hace un mes en un accidente aéreo.

La fecha del 24 de febrero (24/02) es simbólica: Kobe Bryant llevaba en su camiseta de los Lakers el número 24 durante su segunda parte de la carrera, y Gianna, su hija de 13 años, que también era basquetbolista, el número 2.



Bryant murió el 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años y otras siete personas. Desde entonces, murales e improvisados altares se levantaron en la ciudad a la espera de esta ceremonia oficial, que se realiza en el Staples Center, "la casa que Kobe construyó" y donde ganó cinco títulos.

Michael Jordan llora la muerte de Kobe Bryant. Foto: AFP

A la ceremonia, llamada "Una celebración de la vida de Kobe y Gianna Bryant", se espera que asistan unas 20.000 personas, entre las que destacan Magic Johnson, otra leyenda de los Lakers, su entonces ídolo Michael Jordan, sus excompañeros Shaquille O'Neal y Pau Gasol y Jerry West, quien como gerente del equipo contrató a Bryant.



"Es difícil en un tiempo de 2-5 minutos decir todo lo que significó para el mundo, para la NBA y para los aficionados al baloncesto. Él es más grande que la vida", dijo Johnson antes del partido del domingo, que los Lakers ganaron a los Celtics.



"Y llevará años superar su muerte y la de su hija y las otras siete personas que también perdieron la vida".

Snoop Dog, en el homenaje a Kobe Bryant. Foto: AFP

Entre las celebridades que acudieron al tributo destacan también Spike Lee --que era su amigo cercano y que dirigió un documental sobre la vida de Bryant--, así como el rapero Snoop Dog, un gran fanático del equipo. Kobe y su hija fueron enterradas en una ceremonia privada hace un par de semanas.

"Fue como perder a un amigo"

Los suertudos fanáticos que pudieron comprar un boleto para la celebración hicieron largas filas horas antes de que comenzara, para pasar los puntos de seguridad, constató un periodista de la AFP. "



Kobe significaba todo para esta ciudad, para el equipo, para mí", dijo Karen Sánchez, que recibió confirmación de los boletos horas antes de esta ceremonia oficial.



"Lo vi jugar desde el comienzo, seguí su carrera por 20 años, disfruté su juego y lo defendí de las personas que lo odiaban", añadió esta mujer de 41 años, "la misma edad de Kobe".

Homenaje a Kobe Bryant. Foto: AFP

"Fue como perder a un amigo", expresó por su parte Marcos Rojas (23). "No podía salir el día de su muerte". Los asistentes al memorial recibieron un programa de 24 páginas con fotos de Bryant y su familia, así como un botón y una camiseta negra con imágenes de Kobe y su hija y sus números, 24 y 2, en el reverso.



Muchas personas trataron de conseguir en el lugar un boleto, que no eran transferibles y por lo que los fanáticos pagaron hasta 224 dólares por boleto.



El dinero recaudado será donado a la Mamba and Mambacita Sports Foundation. El Staples Center ha sido sede en el pasado de otras ceremonias como ésta, incluida la de Michael Jackson en 2009 y la de Nipsey Hussle el año pasado.



AFP