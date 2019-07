Agridulce arranque de Colombia en los Juegos Panamericanos

El comienzo de la delegación colombiana en el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, tuvo unas de cal y otras de arena.

Se ganó un metal de oro, tres de plata y uno de bronce, pero se perdieron metales dorados esperados con el pesista Óscar Figueroa y Miguel Ángel Rodríguez en individual del squash.

La jornada comenzó con el bronce de Angie Orjuela en la maratón. La atleta nacional logró el metal con tiempo de 2 horas 32 minutos 27 segundos, a 1 minuto 32 segundos del oro, la local, Gladys Tejada, mientras que la plata quedó en poder de la estadounidense Bethany Sach, que arribó a la meta 25 segundos después de Tejada.

“Quería un podio. Sabía que era difícil. Mejoré la marca personal y el trabajo estuvo bien hecho”, dijo la colombiana.

Francisco Mosquera, el pesista colombiano que le dio el primer oro a la delegación en los Juegos Panamericanos del 2019, tras conseguir 132 kilos en arranque, 170 en envión y 302 en total.



El 1-2 sensacional de la delegación nacional se logró gracias al aporte de Jhon Berna, quien con 123 kilos en arranque, 170 en envión y 297 en total se colgó el metal de plata.

“Se siente la satisfacción del trabajo realizado. Se siente una tranquilidad inmensa. Ya viene un descanso después de un arduo trabajo. Puedo decir que siempre Dios está conmigo y le entrego esta medalla”, señaló el pesista antioqueño.



Más tarde, Ana Iris Segura fue plata en la competencia de los 49 kilos. 83 kg levantó en el arranque, 105 en envión para un total de 188 kg. El oro fue para la dominicana Beatriz Piron, con 193 kg, y el bronce, Santa Cotes,

Óscar Figueroa tuvo que retirarse de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Foto: Reuters

La jornada para Colombia no pudo terminar peor. Óscar Figueroa abandonó a competencia de los 67 kilos, debido a una molestia en la pierna derecha.



Figueroa no hizo un buen arranque, se le vio mal en el último intento y en el tercero abortó cuando pidió 138 kilos en la palanqueta.



En la competencia del arranque no le fue bien. Pidió 135 kilos, pero se fue en blanco. En el segundo intento logró alzar la palanqueta en ese peso, pero cuando se subió tres kilos, antes de su esfuerzo, abortó.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial

@LisandroAbel