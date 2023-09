El lanzador mexicano de Los Ángeles Dodgers, Julio Urías, pasó alrededor de cinco horas bajo arresto desde la noche del domingo por presunta "violencia doméstica", cuyos detalles no han sido precisados, y su liberación se produjo este lunes tras el pago de una fianza de 50.000 dólares, informo la prensa deportiva estadounidense.

Se trata del segundo escándalo en que se ve envuelto el pelotero zurdo, en los últimos cuatro años, pues en 2019 la policía lo arrestó por la sospecha de haber empujado a una mujer.

Lo que se sabe

El incidente se diluyó porque finalmente no le presentaron cargos, aunque en esa oportunidad debió pagar 20.000 dólares de fianza y a continuación la MLB le suspendió por 20 juegos.



El nuevo arresto de Urías, nacido hace 27 años en Sinaloa, se produjo pasadas las 23 horas del 3 de septiembre y su liberación fue anunciada este lunes poco antes de las 05.00 horas tras asumir el compromiso de comparecer ante la corte el 27 de septiembre y pagar una fianza de 50.000 dólares.



Los Dodgers anunciaron este lunes que están enterados de la situación y que el lanzador ha sido separado de la plantilla mientras cumple su propia investigación.



"Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento", declaró el equipo de la División Oeste de la Liga Nacional.

Julio Urias vs Wander Franco in the Prison Leauge World Series pic.twitter.com/dCqqVEUGjt — mike (@blankennsship) September 4, 2023



Una posible suspensión o la apertura de un proceso judicial extendería el alejamiento del mexicano de los Dodgers de cara a la postemporada de las Grandes Ligas.



Urías, quien en la actual temporada cuenta con marca de 11-8, con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.60, en 21 aperturas, también podría ver afectada su cotización de cara a la agencia libre, ya que se encuentra en su último año de contrato con los Dodgers.

