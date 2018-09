Arrancó el Campeonato Nacional Interclubes Sub 18

Se disputó la primera jornada de competencias del Campeonato Nacional Interclubes Sub 18, que se realiza en la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, y que contó con la participación de seis de los 11 deportistas que representarán a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, certamen a disputarse en noviembre próximo en territorio argentino.

Los 10.000 metros marcha abrieron la jornada matutina del sábado, que entregó un total de 14 oros. En esta prueba participó el bogotano Cristian Rojas, quien lideró los primeros 5.000 metros, antes de su retiro, por instrucción de su entrenador.



Cabe destacar que Rojas (foto) participó en el evento, como preparación a la competencia que disputará en los Olímpicos Juveniles en la distancia de 5.000 metros.



Cristian RojasEl ganador de la marcha masculina en el Campeonato Nacional Sub18 New Balance fue el vallecaucano Federico de Lima, con un registro de 51:32.55.



Por su parte, Carolina Ulloa y Luis Alberto Ochoa, en lanzamiento de martillo; Shary Vallecilla (foto), en 100 metros planos y Daniela Mena, en 100 metros vallas, atletas juveniles clasificados a la cita olímpica de Buenos Aires, cumplieron con las expectativas, al adjudicarse la medalla de oro de sus respectivas pruebas.



Shary VallecillaEn los 100 metros planos masculinos, compitieron Sebastián Canchila (clasificado a Buenos Aires 2018 en los 200 metros planos) y Giancarlo Mosquera, quien tiene la marca en esta prueba para los Olímpicos. La prueba, que fue bastante pareja entre los dos deportistas olímpicos, entregó la nota preocupante de la jornada, luego de la lesión sufrida por Mosquera a falta de 20 metros para terminar la competencia.



El ganador de la prueba reina fue el antioqueño Canchila (foto principal), con 10,94, mientras Mosquera, quien llegó cojeando, culminó tercero, con 11,67. Aún no se ha determinado el alcance de la lesión del juvenil adscrito a la Liga de Casanare.



Oneyder GarcíaEl atleta más destacado de la primera jornada fue Oneyder García, de Bogotá, quien se adjudicó los oros del lanzamiento de jabalina y la impulsión de bala. Hay que tener en cuenta que García no estará presente en los Olímpicos de la Juventud.



El certamen nacional sirve como preparación para los juevniles en su camino a los Juegos Olímpicos, y además es selectivo para el New Balance Finals, evento que se realizará por tercer año consecutivo en Santiago de Chile.



La segunda jornada del Campeonato Nacional Interclubes Sub18 de Atletismo se disputará este sábado, a partir de las 2:30 p.m.

Resultados primera jornada:

10.000 metros marcha masculino

1 Federico de Lima (Valle) - 51:32.55

2 Daniel Figueroa (Valle) - 52:00.35

3 David Santiago Moyano (Cundinamarca) - 53:53.06

*Cristian Rojas corrió tan solo 5.000 metros como preparación a Buenos Aires 2018



5.000 metros marcha femenino

1 Lisseth Borrero (Bogotá) – 27:12.98

2 Yenni Valeria González (Bogotá) – 29:24.87

3 Valeria Ximena Fuentes (Bogotá) – 29:47.33



Lanzamiento de martillo

1 Carolina Ulloa (Santander) – 61,56*

2 Jasai Restrepo (Bogotá) – 48,28

3 Vanessa Bernal (Bogotá) – 15,27



Salto con pértiga

1 Daniel Bulla (Bogotá) 3,85



Lanzamiento de martillo varones

1 Luis Alberto Ochoa (Caquetá) -71,04*

2 Erick Barbosa (Santander) – 66,38

3 Anderson Morales (Bogotá) – 52,37



Salto largo

1 Mariana Andrade (Bogotá) – 5,39

2 Valentina Solis (Bogotá) – 5,28

3 Wendy Palacio (Bogotá) – 4,91



1.500 metros femenino

1 María Paula Villalobos (Bogotá) – 5:09.44

2 Danna Rubio (Bogotá) – 5:09.90

3 Karol Padilla (Casanare) – 5:18.80



1.500 metros masculino

1 Santiago Mayorga (Cundinamarca) – 4:19.90

2 Ángel Camilo Aponte (Bogotá) – 4:23.35

3 Ricardo Martínez (Caldas) – 4:24.15



Lanzamiento de Jabalina masculino

1 Oneyder García (Bogotá) - 57,82

2 Andrés Gaviria (Tolima) – 39,14

3 Julián Vargas (Bogotá) – 20,95



Impulsión de bala

1 Oneyder García (Bogotá) 15,64

2 Mateo Zuleta (Bogotá) – 13,00

3 Óscar Andrés Cano (Bogotá) – 10,44



100 metros vallas femenino

1 Daniela Mena (Colombia) – 14,05

2 Danna Sofía Cardozo (Tolima) – 16,74

3 Nicole Alvarado (Bogotá) – 16,75



110 metros vallas masculino

1 Sebastián Ruíz (Santander) – 14,57

2 Albert King (Santander) – 14,60

3 Sebastián Paternina (Cundinamarca) – 16,34



100 metros planos femenino

1 Shary Vallecilla (Colombia) – 12,45*

2 Kathleen Mchoney (Bogotá) – 12,85

3 Camila Buriticá (Tolima) – 13,10



100 metros planos masculino

1 Sebastián Canchila (Antioquia) – 10,94*

2 Sebastián Gómez (Bogotá) – 11,60

3 Giancarlo Mosquera (Colombia) – 11,67 *









