En un hecho insólito, el colombiano Arnovis Dalmero no podrá competir en el Mundial de Atletismo de Budapest, Hungría, y ha perdido el cupo que logró a los Juegos Olímpicos de París 2024 por culpa de ‘spikes’ o zapatos para competir.

Dalmero había conseguido el oro en el Campeonato Suramericano de Sao Paulo, Brasil, con registro de 8,29 metros, que le daba aval para ir al Mundial y a los Olímpicos.

¿Qué pasó?

Sin embargo, ya tenía todo listo para viajar al Mundial, pero fue notificado de que la marca lograda en Brasil no sería válida, porque utilizó unos ‘spikes’ de semifondo y no de saltos.



“La Federación Colombiana de Atletismo y el propio atleta enviaron los descargos a World Athletics, en el que explicaban que Dalmero fue autorizado por los jueces de cámara de llamados para competir en su prueba. Además, el calzado para los 800 metros que usó, “no lo beneficia, y por lo contrario le hace perder estabilidad”, le dijo el atleta a Runningcolombia.com



El colombiano no pudo ser inscrito para el Mundial, pues fue excluido por World Athletics de los listados oficiales y no avaló la marca hecha por el atleta colombiano en Brasil.

Arnovis Dalmero Foto: Archivo EL TIEMPO



“Aunque no se ha tomado una decisión final con respecto al título suramericano, su registro de 8,29 metros ya no aparece en el escalafón de la rectora del atletismo mundial, en el que estaba en el puesto noveno de la temporada, y ahora aparece en la casilla 21, con su marca de 8,20 lograda recientemente en Bogotá”, dice la información de runnincolombia.



“Ya me tomé un descanso y empecé a trabajar pensando en los Juegos Panamericanos, a darla toda. Tengo la mente fresca y voy es pa’lante, a esperar si se resuelve algo, si no, a alistarme para lo que viene”, enfatizó Dalmero.



Y en cuanto a la clasificación a los Juegos Olímpicos, tendrá que buscar nuevamente superar el estándar mínimo exigido, fijado en 8,27 metros, registro que seguramente logrará, por lo que ha mostrado en sus últimas competencias.



“Esto no es de flecha si no de indio. En Bogotá cambié los spikes y metí 8,20 metros”, recalcó Arnovis Dalmero, tras la competencia hecha posteriormente en el Grand Prix Internacional del Festival de Verano, en el que también se coronó campeón.



Por ahora, Colombia tiene 23 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos. Dalmero puede hacer la marca mínima exigida en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 o en algún otro evento avalado.

