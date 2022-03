El sueco Armand Duplantis añadió un nuevo título a su colección al conseguir el mundial de pértiga bajo techo con un salto de 6,20, nuevo récord del mundo, en una final que tuvo en el podio a los mismos que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque esta vez la plata fue para el brasileño Thiago Braz (5,95) y el bronce para el estadounidense Christopher Nilsen (5,90).

Necesitó agotar los tres intentos, pero Duplantis pudo, finalmente, regalar al público una nueva plusmarca mundial.



Un Lavillenie, pero el pequeño, Valentín, terminó cuarto con marca personal de 5,85 en ausencia de su hermano Renaud, explusmarquista mundial.

No para de ganar



Duplantis, de 22 años, regresaba al Stark Arena donde hace sólo diez días añadió un centímetro a su récord mundial con 6,19, pero no podía descuidarse, pues se enfrentaba a tres miembros del club de los seis metros, incluido Nilsen, subcampeón olímpico en Tokio 2020, que solo dos días antes del último récord mundial del sueco se elevó a 6,05 metros en Rouen (Francia).



Ahora el objetivo del sueco era el título mundial, pues no tenía ninguno. En los Mundiales al aire libre de Doha 2019 fue segundo, tras el estadounidense Sam Kendricks, y en la edición anterior en sala, hace cuatro años, era todavía un juvenil cuando debutó en Birmingham con un séptimo puesto.



"Mondo" empezó a competir con el listón en 5,60, que superó a la primera, renunció a la siguiente altura y regresó en 5,85, que igualmente saltó a la primera, igual que los 5,90 y los 5,95.



Cuatro saltos limpios en dos horas y media. Nilsen no pudo ya con esta altura y hubo de resignarse al bronce. Braz sí. Rozó el listón, pero la barra se quedó arriba. Los 5,95 eran su mejor marca bajo techo y récord sudamericano.



Cuando Braz falló en 2,05, Duplantis, que sí había superado esa altura, se quedó solo frente al listón en 6,20. A la tercera, rozando levemente el listón, fue la vencida.



EFE