El bankroll es uno de los términos más usados en el mundo de las apuestas deportivas, pero al mismo tiempo, es uno de los principales factores que llevan a los usuarios a perder su dinero; acá le explicamos qué es el bankroll y cómo armar una buena estrategia.



(Le recomendamos: Apuestas deportivas: las ligas y eventos deportivos preferidos para apostar).

Bankroll y estrategias

A primera vista es un término que parece complicado de definir, según el portal español Oddspedia.com el bankroll es el saldo que dispone en su plataforma y la forma de gestionar ese dinero en la casa de apuestas.



Lo importante de apostar, es crear una estrategia para gestionar los fondos y no entrar en una racha perdedora muy prolongada, el principal objetivo de entrar en el mundo de las apuestas es ganar dinero, por lo que hay que tener cierto control al momento de jugarr y utilizar el capital de la forma más eficaz.

Apuestas deportivas

Algunos consejos que da el medio citado, es tener claro el presupuesto que se va a invertir en las apuestas deportivas, no todas las personas tienen el mismo nivel de ingresos por lo que debe decidir el monto prudente a arriesgar.



Es importante que la cantidad a invertir no sea tan alta como para generar problemas económicos, después de definido su bankroll es hora de ver las mejores estrategias para apostar y multiplicar el dinero.

Apuestas deportivas en línea.

Lo más importante a la hora de jugar es tener un autocontrol necesario que no lleve este pasatiempo a un problema de adicción. Un buen jugador es consciente de que para ganar no necesita apostar mucho o apostar muy poco, siempre se debe tener un equilibrio.



Una de las tácticas que revela Oddspedia.com, es siempre apostar el mismo monto de dinero sin necesidad de aumentarlo o disminuirlo buscando más ganancias. Este modelo de apuestas 'plano' es ideal para los nuevos usuarios de las apuestas.



También, es necesario llevar un control de apuestas, dividir su saldo en partes iguales dependiendo el número de apuestas que vaya a realizar y si tiene un poco más de experiencia, debe tener en cuenta las cuotas de cada juego para no invertir todo su dinero en una inversión con pocas ganancias.



(Puede ser de su interés: Apuestas deportivas: los mejores métodos de pago para apostar en línea).



Además, hay que evitar realizar apuestas de un juego o partido en vivo mientras no se le está haciendo un seguimiento, si este es el caso, los expertos aconsejan desistir de apostar.

