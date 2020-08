Las apuestas deportivas, alternativa divertida en la nueva normalidad

La tecnología se ha convertido en un portal de esparcimiento para muchos, ofreciendo posibilidades de comunicación, entretenimiento y ocio, entre otros. Los colombianos no han sido la excepción y según un estudio realizado por Globalwebindex, el 69.1% de los adultos están divirtiéndose en línea o a través de dispositivos móviles.

Ahora, en el caso de los amantes del deporte, la red, también ha sido el puente para superar las barreras de la presencialidad. Ya hay varias ligas activas y, poco a poco, en Sudamérica los jugadores están volviendo a las canchas y a los entrenamientos. Eso por el lado del fútbol, pero el mundo del deporte es mucho más amplío, los ciclistas ya están pedaleando, en la NBA ya se están anotando canastas y en el Baseball ya se grita jonrón. No obstante, todos los eventos se realizan sin presencia de público.



Bajo este panorama, las apuestas deportivas son una alternativa que han encontrado los fanáticos para aumentar la emoción al momento de ver a sus equipos o a los competidores desde casa. Entendiendo la necesidad de diversión que tienen las personas, empresas como Zamba.co, una de las plataformas con mayor variedad de deportes para apostar, ha buscado ofrecer a sus clientes novedosas formas de apostar para ganar.



“Nosotros siempre hemos manejado una estrategia individualizada con cada uno de nuestros clientes. Los nuevos productos como la nueva modalidad de Súper Apuesta, Súper Cuotas y Acciones Directas, son el resultado de entender qué le gusta a nuestros usuarios, cómo les gusta apostar, cómo les gusta ganar y en qué deporte les gusta invertir, entre otros factores”, comenta María Eugenia Romero, Gerente de Mercado de Zamba.co.

Cabe destacar que tanto los juegos de azar como las apuestas deportivas son actividades que aportan a la economía nacional. Sus recursos se destinan, principalmente, al sector salud. De hecho, el Gobierno Nacional, a través del decreto 576 del 15 de abril de 2020 determinó que un porcentaje de las utilidades generadas entre los meses de mayo y diciembre del año en curso de los juegos de suerte y azar serán distribuidos, exclusivamente, para apoyar a los hospitales del país.



Los nuevos productos que se suman al portafolio de Zamba.co en su plataforma de apuestas deportivas llegan en un momento oportuno en el cual, el deporte, está volviendo a los escenarios y a las pantallas. Por ejemplo, la Champions League ya está en la fase de cuartos de final, el Tour de Francia inicia a finales de agosto, al igual que el US Open de tenis.



“Con la nueva Súper Apuesta, si el cliente juega y gana, le damos varias apuestas gratis o FreeBets por un valor de 10 mil pesos. Con esto, los jugadores tienen la posibilidad de hacer múltiples apuestas y quedarse con las ganancias en dinero real. Las Súper Cuotas, que podrán estar mejoradas hasta en un 30%, se van a actualizar todos los días. Así como no hay un partido igual a otro, tampoco una apuesta es igual a otra y habrá cuotas nuevas, incluso, en escenarios como, por ejemplo, los semifinales de la Champions League”, expresa Romero.



Para el caso de las Acciones Directas, que son apuestas personalizadas, la directiva de Zamba.co, explica que este producto tiene diferentes dinámicas. En la primera, la casa arma un juego con un valor determinado y obsequia una apuesta por un valor de 10 mil pesos. La segunda, es un Cashback que regresa un porcentaje de pérdida de hasta el 50% y, la tercera, consiste en un Cashback por escenarios, donde los usuarios reciben hasta un 70% de la apuesta perdida, si en un evento próximo sucede, por ejemplo, un gol de Messi o si Nairo gana una etapa.



Las principales recomendaciones antes de apostar, es hacerlo con un operador avalado por el ente regulador, en el caso de Colombia, Coljuegos. Lo segundo, tener en cuenta las estadísticas, tercero, apostar por un deporte del que se conozca, cuarto, evitar poner en juego cantidades que no se puedan costear y, quinto, ser pacientes. No se pierda los mejores eventos y apueste para ganar, entrando a Zamba.co: https://www.zamba.co/es



Con información de oficina de prensa*