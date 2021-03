La imagen de la basquetbolista que amamantó a su bebé en un partido

La imagen de la basquetbolista argentina Antonella González amamantando a su hija de 11 meses durante el entretiempo del partido que su equipo, Tomás de Rocamora, de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, por la Liga Argentina Femenina, dio la vuelta al mundo y ancló en los más importantes medios gráficos europeos.



González juega de base en el conjunto entrerriano y tanto ella como sus dos hermanas (Laura y Valeria) se criaron en el club del que su madre fue entrenadora del equipo femenino de primera división.



La fotografía de la joven amamantando a su hija Madeleine durante el entretiempo del partido que su equipo le ganó por 61 a 44 a Vélez Sarsfield empezó a girar por el mundo, inicialmente a través de las redes sociales, hasta llegar, por ejemplo, a uno de los diarios más prestigiosos del mundo de habla hispana como El País, de Madrid.



”Mi madre también nos dio la teta en una cancha de básquetbol, así que para mis hermanas y para mi es algo natural. Por eso me cuesta entender la dimensión que cobró esa foto, pero bienvenida sea si sirve para visibilizar nuestra condición de madres, nos acerca más al profesionalismo y nos otorga condiciones más igualitarias respecto de los hombres”, le explicó Antonella, madre primeriza de 30 años, al medio español.



Además, agregó: ”Y ojalá haya muchas madres más en las canchas, porque así esto se torna algo habitual y nos permite crecer, así no nos causa tanto impacto una circunstancia común a cualquier mujer que trabaja”.



González es entrenada por su hermana (Laura) y la presencia de su hija en los partidos se debe “a que se formaron burbujas sanitarias ampliadas y por eso durante el juego puede haber algún familiar o amigo cuidando a la niña”.



En el partido del domingo frente a Vélez, Antonella jugó 25 minutos en los convirtió ocho puntos, entregó dos asistencias, registró tres robos y dos rebotes. En el entretiempo, debió amamantar a su hija porque tenía hambre y estaba inquieta: “Si no, habitualmente, lo hago antes de los partidos”, dijo.



La Liga Femenina cuenta con 10 equipos y las jugadoras tienen contratos temporales, pero Antonella, Licenciada en psicomotricidad, también está comprometida en esta lucha para que las jugadoras que quedan embarazadas puedan tener cobertura de los clubes o del propio Estado. “Hace algunos días hablamos con diputados entrerrianos para avanzar en ese punto”, explicó.



”Por eso ninguna deportista quiere quedar embarazada estando en competición, pero puede suceder y debería estar contemplado. Por ello hay que legislar para evitar ese desamparo”, le remarcó a El País.



Por último, añadió: “Cuando ‘Madi’ sea grande, le enseñaremos esta foto que se hizo viral y los recortes de los diarios que les hicieron las abuelas. Ojalá que para entonces a ella, y a todo el mundo, no les llame tanto la atención un hecho tan natural”.



