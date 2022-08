Continúa la disputa del Campeonato Mundial de Atletismo sub-20 que se lleva a cabo en la ciudad de Cali con las jóvenes figuras de las diferentes disciplinas.

Zambrano, un ejemplo

Anthony Zambrano recibe la medalla de plata en Tokio. Foto: EFE/EPA/WU HONG

Durante las pruebas, hubo un encuentro muy especial cuando hizo presencia el atleta colombiano y medallista olímpico Anthony Zambrano.



Fue en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde un joven atleta brasileño, Vinicius Galeno Moura, especializa en la prueba de los 200 metros y campeón suramericano. cumplió el sueño de conocer a la estrella colombiana.



El brasileño no dudó en expresarle a Zambrano lo importante que ha sido para su carrera, y le dijo que es como una inspiración.



En el diálogo, frente a frente, hablaron de las marcas de Zambrano y el joven atleta dijo que quería superarlo.



"Yo quiero batir su récord, ¿puedo? Tengo 46:08", le dijo el joven brasileño, emocionado, mientras Zambrano le decía que lo tenía en 46 27.



"Para mí usted es lo mejor, es un placer estar acá y conocerte. Eres una persona grandiosa, continúe con su trabajo porque me inspira mucho. Me da felicidad estar acá", dijo el brasileño, con la mirada iluminada.



Una fotografía selló el momento inolvidable para este atleta, durante la cita mundial sub- 20 que sigue su desarrollo en Cali.

¡SORPRENDIDO🤯! Vinicius Galeno es un atleta brasileño🇧🇷 que está compitiendo en el #MundialAtletismoU20Cali y así reaccionó tras conocer en persona al gran Anthony Zambrano🇨🇴. pic.twitter.com/a1q7tXn4D5 — Toque Sports (@ToqueSports) August 4, 2022

