Felix Marrugo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, le confirmó a EL TIEMPO que el medallista olímpico Anthony Zambrano, la gran figura de la delegación colombiana, no estará en los Juegos Bolivarianos 2022.

¿Por qué se baja Zambrano?

Este jueves, Zambrano estuvo presente en Cali como embajador del Mundial de Atletismo Sub 20-del 2022. Allí dio declaraciones vehementes. Dijo que aunque la idea es estar en el podio, todavía no se sabe qué puede pasar. "No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso; no estoy decidido, miro a ver qué hago", dijo Zambrano a medios caleños.



El atleta manifestó que tiene diferencias con dirigentes. "Da tristeza acá ciertas personas.... Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada... A mi nadie me manipula, yo mando porque soy el que corro, uno es el que está en la pista, par aganarse una miseria", agregó el atleta.



El Comité Olímpico Colombiano informó que Zamabrano recibe 7 millones de pesos mensuales por ser parte de los Atletas Excelencia, más otros 4,5 que aporta el Inder del Atlántico. Su entrenador personal gana 16 millones mensuales gracias a un convenio con el Ministerio del Deporte. Además, se informó que se le cubren todos su gastos de preparación en el exterior (tiquetes y alojamientos, estipendios de arriendos si es el caso, etcétera).



Este diario conoció que Zambrano tenía previsto tomar un vuelo Cali-Barranquilla sobre el final de la tarde de ayer. El atleta es una de las puntas de lanza de la delegación colombiana que tomará parte en los Juegos Bolivarianos, con la misión de defender los dos títulos que ha conseguido en las dos últimas ediciones.

