Anthony Zambrano: estos son los planes del medallista de plata olímpico

Anthony Zambrano, medalla de plata en los 400 m de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, está listo para afrontar el duro camino que lo lleve al primer cajón del podio de las justas de París 2024.



Viene de ser segundo en el Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca, su primera competencia después de Tokio, y se alista para ir por el oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, el primer gran escalón de este ciclo olímpico.



Su gran objetivo este año es el Mundial de Atletismo de Eugene, EE. UU; del 15 al 24 de julio, y luego peleará por el título de su prueba en la Liga de Diamante.

Anthony Zambrano. Foto: EFE



Nelson Gutiérrez, su técnico, le contó a EL TIEMPO lo que viene para él y su pupilo y señaló que el relevo largo ha tenido problemas y no ha podido consolidarse.

Grandes objetivos



¿Cuál es la idea de la concentración en Europa?

Terminaremos hacia el 22 de junio y luego haremos un micro ciclo a Bogotá. Luego iremos a los Juegos Bolivarianos, que sería la primera carrera en el ciclo competitivo. Estaremos con Alejandro Pedraza. La idea es acondicionar a Anthony para estos retos.

Seguimos mejorando y enfocado en los próximos Juegos Olímpicos paris 2024 🦍🦍🐅 pic.twitter.com/c7mI7OUcYq — Anthony Zambrano (@AZambrano400) June 7, 2022



¿Por qué no estuvieron en la Liga de Diamante?

Solo teníamos una invitación, la del 28 de mayo, pero no aceptamos, la preparación se había retrasado. Luego del Mundial de Atletismo iremos a la Liga. Eso nos sirve para los Juegos Suramericanos.



¿Y qué planes tiene?

No estuvimos en el final de la Liga el año pasado, pero esta vez lo haremos. Luego de Tokio, Anthony tuvo molestia en un aductor interior Hoy, no hay dolor, no hay lesión ninguna, estamos en buen ritmo, pero atrasados por la temporada, pero vamos a ir a la competencia.



Se ha demorado Zambrano en volver a las pruebas, ¿eso perjudica?

La temporada al aire libre ha comenzado hasta ahora. Lo clave es que ha sido un período de tránsito de meses, que en casos es bueno y en otros no tanto. Zambrano es un excelente atleta, creo que en pocos meses estaremos en un buen rigor para la carrera y cumplir las metas de la temporada.



¿Qué analiza del Mundial?

Lo clave es que se ha consolidado en la prueba en los 400 m, está entre los mejores. Ha corrido tres veces en 44 s, una vez en 43 s y, sobre todo, lo que queremos es que esté por encima de un 44,30 s y de ahí progresivamente irá aumentando esa diferencia.



¿Por qué los Bolivarianos?

Es una pauta. En el momento estamos atrasados, no estamos a tope, más o menos vamos en un 90 o 92 por ciento y es una competencia importante. Siempre ha estado en los planes estar en el ciclo olímpico completo y la idea es abrir en Valledupar, más cuando Colombia es la sede.



¿Esa tranquilidad la da que los rivales para París 2024 son veteranos?

Los medallistas de Tokio son atletas que tienen un recorrido mayor y eso también lo analizamos en el próximo ciclo. Ellos han marcado una pauta en los 400 m, pero tienen todavía un nivel alto. Tienen trayectoria y en comparación con Zambrano, pues son ya atletas con recorrido y eso nos conviene.



Pero eso no significa que en los Olímpicos se vaya a ganar fácil…

Claro. Los atletas han pasado su mejor momento y entran en la longevidad, son 3 o 4 que están así, eso se tiene en cuenta. Es una prueba que se corre bien, pero hay que ver que, por ejemplo, EE. UU. cuenta con unos cinco atletas que ya marcan 44 s.

De izq. a der. Diego Palomeque, Zambrano, Nelson Gutiérrez, John Solís y Jhon Perlaza. Foto: www.runningcolombia.com



¿Qué planes tienen con el tema marca?

Zambrano es un atleta del grupo de 43 segundos y tiene que consolidarse ahí. Hay que hacer 7 u 8 carreras más y con 43,50 s es medallista olímpico o mundial. Hay que terminar los ciclos de preparación y, sobre todo, llegar bien al último año de los Olímpicos.



¿De qué le sirve la juventud?

Tiene atletismo para ser el rey de los 400 m tiene todas las características propias para serlo. Pero el objetivo debe ser de él para que se mantenga 9 o 10 años. Ha sido dos veces finalista Sub-15, Sub- 20, luego Mundial y Olímpico.

Anthony Zambrano clama por que le abran la pista. Por ahora, está en casa. Foto: Archivo particular



¿Se trabaja la partida?

No es una deficiencia porque Anthony es un atleta progresivo. Cuando se hacen parciales de 200 m está en el tiempo normal, dentro del ritmo de competencia. En esa distancia es un corredor de 20,20 s y 20,30 s para pasar a 21,05 s o 21,03 s, pero su estilo no se puede cambiar, su fortaleza es el remate.



¿Qué pasa con el relevo largo?

Nos hemos desarticulado. Fuimos cuartos del mundo, oro en los Juegos Panamericanos, pero hay que mantener una disciplina y trabajo y eso no se ha hecho, ha costado hacerlo. Es difícil consolidar cuatro hombres en el tiempo de 44 s. Eso no se ha podido. Perlaza, Zambrano y el resto no han corrido 45,50 s, no lo hemos logrado.



¿El futuro no es el mejor?

Nos ha costado mantener el relevo. No podemos decir que no vamos a crecer, pero dependerá de cada uno, de los atletas, de sus entrenadores. No fue buena la concentración de dos meses para los Olímpicos y no fue saludable. Si hay apoyo de la Federación, el COC, pues se puede tener el relevo para el ciclo.

A

veces hay

que

pasar

por caminos

difíciles

para

llegar

a

destinos

maravillosos 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/Nwsz6N3HOF — Anthony Zambrano (@AZambrano400) May 24, 2022



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel