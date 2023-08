Anthony Zambrano tiene un duro reto: llegar a la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, al menos, para revalidar la medalla de plata que logró en las justas de Tokio, pero su presente no es el mejor y el tiempo apremia.

Después de Tokio ha sido aquejado por una serie de lesiones en sus piernas y en la ingle que no lo han dejado en paz y que le han impedido competir en el ciclo olímpico, en la Liga de Diamante y en otros certámenes en los que pudo haber sido la estrella y obtener triunfos.



Nada bien



Zambrano es la estrella de Colombia en el Mundial de Atletismo que comenzó en Budapest, Hungría. Este domingo (3:25 a.m., hora de Colombia) tendrá la primera gran cita en las series de clasificación.



Llegó a este certamen por que se solicitó una carta de invitación, pues tampoco hizo la marca mínima para ganarse el derecho de forma directa, por lo que la esperanza de una medalla es lejana.



Este año, Anthony Zambrano ha tomado parte en tres competencias. Corrió en Bogotá en el Nacional Interclubes y ganó con registro de 48,46 s. Luego, en el Meeting de España, se impuso en los 400 m con guarismo de 46,04 y en Brasil logró el oro en el Suramericano con 45,52 s., cerca de la marca mínima para los Olímpicos, que es de 45 s.



No viene bien, su estado de forma no es el ideal, trata de buscarlo y Budapest puede ser el punto de partida para seguir en busca de una forma que lo lleve a parís en una condición con la que puede pelear las medallas.



“Ha tenido problemas, pero Zambrano viene de abajo, de trabajar, de entrenar duro para lograr lo que ha conseguido. Lo que ha hecho es complejo, pues mantener un promedio de carrera de casi 10 o 10,80 s por cada 100 metros no es fácil. Ese es el gran problema y más si uno viene de una lesión”, le dijo a EL TIEMPO Jhon Sinisterra, excorredor de 400 m.

Lo más difícil



Los Olímpicos están a menos de un año, Zambrano no ha conseguir la marca mínima, aunque la puede lograr pronto, para comenzar una preparación tranquila con miras a París.



“La lesión lo perjudicó, pues estuvo largo sin entrenar y eso también es difícil. Ya corrió en el Suramericano y lo hizo sobre 45 s. hay qué ver qué hace en este Mundial, que es como un preolímpico”, contó Sinisterra.



Y agregó: “Zambrano es un atleta completo, así sea complejo, pero él tiene esas capacidades de hacer lo imposible., pero debe centrarse en su objetivo: París”.



Diego Palomeque es uno de los velocistas colombianos con más experiencia. Ha sido compañero de Zambrano en el relevo largo y tiene plena confianza en que su compatriota llegará a parís en forma.



“Está cerca de lograr el objetivo. Las lesiones le han dado duro, pero está a tiempo para recuperarse. Es demasiado talentoso. Si se pone a punto para sus cosas, se centra como lo hizo en el Mundial de Qatar y en Tokio le dará todo para parís. Tiene casi un año para eso”, señaló Palomeque.



“Tengo claro que en este Mundial no va a coger medalla, es más, es difícil que llegue a la final, pero para París estará, si es que se mete en el cuento. Hay un lote muy duro en los 400 m hoy, y para él será difícil volver en Budapest. Tiene que adaptar el cuerpo a los dolores, a la fatiga, esa aguantadera es lo más duro de volver tras una lesión como la de él”, contó Diego Palomeque.



Para el corredor de 400 m, lo más complicado que tiene Zambrano por delante es coger el ritmo y alinearse con miras a los Olímpicos.



“Normalmente es más duro volver a coger el ritmo que comenzar de nuevo. No es fija la medalla de él en París. Nadie sabe nada, todo el mundo entrena para ganar. Pero debe centrarse en eso, no pensar en otras cosas", sentenció.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel