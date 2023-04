Anthony Zambrano fue medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en la competencia de los 400 metros y habló duro del tratamiento que les han dado en el Ministerio del Deporte a los atletas del país.

Zambrano expresó su indignación por el momento por el que se pasa el deporte colombiano, a pocos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los Juegos Panamericanos de Santiago y de los Olímpicos de París-2024.

Muy fuerte

“Coldeportes (actual Ministerio del Deporte] ha cambiado de una manera muy impresionante y para mí es una tristeza hablar de eso como deportista, como medallista. Es una tristeza que un medallista olímpico este detrás, ‘qué falta esto’. Es durísimo porque este es el trabajo de nosotros y lo más bueno es que ellos están gordos y uno está flaco porque ellos ganan por nosotros”, dijo Anthony Zambrano en el programa ‘Buen día, de RCN’.



Y agregó: “No sentimos que nos den el valor que nos merecemos como deportistas, como personas, porque hay muchos deportes que apoyan, le dan todo y no tienen resultado y uno que entrena día y noche, se aleja de su familia y todas sus cosas y no le dan el apoyo”.

Anthony Zambrano, el galardonado en los Altius. Foto: Comité Olímpico Colombiano



El atleta, que no participó por Colombia en los pasados Juegos Bolivarianos de Valledupar en el que era la gran estrella según dijo porque estaba lesionado, no se quedó con nada.



“Fácilmente uno puede dejar esto. Yo tengo mis negocios, gracias a Dios. Puedo seguir en mis negocios y da igual, pero soy una persona que quiero terminar mi etapa como deportista y, como Catherine Ibargüen, salir por la puerta grande”, contó.



Por último, advirtió que no quiere irse por la puerta de atrás, cuando abandone el deporte competitivo.



“Eso es lo que muchas personas están haciendo, se están retirando por la falta de apoyo. Lastimosamente hay que terminar una etapa, hay que salir por la puerta de adelante y dejar todo atrás”, sentenció.



