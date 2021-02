Alerta en los Lakers por una de sus grandes figuras

Los Lakers de Los Ángeles siguen siendo un poderoso equipo que manda en la NBA. Después de conseguir el título del año pasado, el equipo liderado por LeBron James cabalga este nuevo año de manera contundente.



Le puede interesar: (Ancelotti recupera y pierde jugadores: ¿qué pasó con James?).

Sin embargo, los Lakers no han podido estar tranquilos porque Anthony Davis, una de sus más grandes figuras, ha venido sufriendo de una lesión que parece ser más delicada de lo que parecía al inicio.



Una lesión de Aquiles le ha impedido jugar los dos últimos encuentros y parece que este viernes tampoco estará en el encuentro contra Grizzlies, de Memphis, porque aún siente dolor.



También lea: (Egan y Sosa salvaron el día: listos para subir al Mont Ventoux).



"Creo que todos los demás partidos que he jugado he querido jugar por cualquier circunstancia, ya sea el Aquiles, un cuádriceps o un tobillo, algo así, no me importaría jugar", dijo Davis este jueves.



DEPORTES