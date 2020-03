'No es un acto heroico renunciar a parte de tu sueldo si ganas tanto'

El capitán del Barcelona de baloncesto, el pívot croata Ante Tomic, aseguró este sábado que "no es un acto heroico renunciar a una parte" del sueldo para "alguien que tiene la suerte de ganar tanto dinero", en relación a la rebaja salarial que prepara el club azulgrana.

Tomic, que muestra su opinión en un hilo en twitter, se alinea de esta manera con la tesis de Nikola Mirotic, la estrella del equipo y jugador mejor pagado, quien en la víspera señaló que había aceptado la rebaja propuesta por el club.



"Esta difícil situación por el coronavirus nos hace parte de un equipo mucho más grande que el Barça de basket y para alguien que tiene la suerte de ganar tanto dinero, no es un acto heroico renunciar a una parte, en comparación con lo que están pasando las personas que ganan menos", asegura el capitán azulgrana.



Tomic quiere aclarar que hace unos días él y Pierre Oriola se reunieron con el club para hablar sobre esa posible rebaja: "Ambos aceptamos la propuesta del club y después compartimos la misma con nuestros compañeros y les dijimos que comunicaran individualmente sus decisiones al director de baloncesto".



El capitán del Barça asegura que "muchos otros jugadores aceptaron" la propuesta del club y aclaró que en ningún caso Pau Ribas se negó a aceptarla.



Tomic se añade Mirotic, quien este viernes aceptó una rebaja de su sueldo para "para apoyar al club en este momento", sin que mediara ninguna presión del Barcelona.



"En ningún momento he hablado con el presidente sobre este tema y a mí nadie me ha presionado nada para que lo acepte. Ha sido mi propia decisión de apoyar el club en este momento", dijo.



Las negociaciones entre los responsables de las secciones barcelonistas y los jugadores se iniciaron sobre la base de una reducción del 70 por ciento del salario, con vigencia desde el 13 de marzo y mientras dure el parón por la crisis del coronavirus.



EFE