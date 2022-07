La nadadora del equipo de sincronizada estadounidense Anita Alvarez, que fue rescatada del fondo de la piscina por su entrenadora española Andrea Fuentes tras sufrir un desmayo, dejó un conmovedor relato en sus redes sociales.

El relato de Álvarez

Anita Álvarez, en mundial de Budapest. Foto: AFP

Álvarez, nadadora de 25 años de origen mexicano, estaba incluida en el equipo estadounidense para la final del ejercicio libre por equipos del viernes. La deportista sufrió un desmayo que generó segundos de angustia, hasta que su entrenadora la rescató.



Fuentes se tiró a la piscina con pantalón y camiseta, buceó hasta el fondo y arrastró a Alvarez hasta la superficie antes de recibir ayuda para sacarla del agua.

"Qué año… Tomé un descanso decente después de Tokio y poco después de regresar me fracturé algunos huesos y me operaron el pie, poco después de regresar de eso, que también fue poco antes de irme a Worlds, me dio COVID. Y bueno, todos sabemos lo que pasó después”, comenzó Anita en un comunicado en su cuenta de Instagram.



"Si bien parece que el universo estuvo en mi contra todo el año, creo firmemente en que las cosas suceden por una razón y aprendo de cada situación con una mente y un corazón abiertos”, continuó. “Pero estoy aprendiendo sobre la marcha, consciente de los errores del pasado, pero siempre estoy centrada en cómo puedo mejorar en el futuro”.

Finalmente habló de su estado de salud. “Con la información que tenemos, mi salud es buena y me siento mucho mejor hoy y eso es lo más importante”, explicó Álvarez, quien compitió en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020.





