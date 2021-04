Así es el infierno del  golfista 'Pato' Cabrera en la cárcel

Ángel 'Pato' Cabrera es una de las grandes figuras del golf, pero pasa momentos difíciles. El deportista está recluido en una cárcel a las afueras de Río de Janeiro, Brasil, tras ser acusado de violencia de género con sus tres exparejas.

No tiene visitas, mantiene pegado a un teléfono público, su único medio de comunicación con el exterior.



Le puede interesar: (¡Imparables! Muriel y Zapata, golazos para el Atalanta)



Cabrera vive un infierno entre las cuatro paredes. Fue capturado el pasado 14 de enero en Río de Janeiro, tras una redada de la policía en su casa.



“El 'Pato' está solo allá en Rio de Janeiro. No tiene novia, ni amigos ni nadie que lo vaya a visitar regularmente o que le lleve algo. Él estuvo desde que lo atraparon en el mismo instituto carcelario y lo más probable es que se quede ahí. Habla bastante por teléfono con tres personas: su nuevo abogado Carlos Hairabedian, su representante histórico que además es su amigo y su hijo mayor”, dijo a Infobae una persona cercana al golfista.



Está recluido en una cárcel en la que el "régimen es semi abierto", dice Infobae, en la que los internos caminan con alguna libertad entre celdas y patios.



"Cabrera no realiza ningún tipo de taller ni actividad de las que suelen realizar los detenidos. Sólo hace caminatas por las mañanas y se dedica a la lectura por la tarde pero no mucho más. El resto del tiempo lo utiliza para contactarse telefónicamente con Argentina. Un penal brasileño, un país con incidentes penitenciarios y una tasa de violencia intramuros mucho mayor que la argentina, podría suponer situaciones brutales para Cabrera, pero no parece ser el caso", advierte Infobae.



“Se trata, dentro de todo, de una cárcel tranquila. La gente que está alojada ahí es de baja peligrosidad. Fue llevado allí por el tipo de delito por el que se lo acusa. Si bien no tiene ningún tratamiento VIP está aislado con un grupo pequeño de detenidos. Una de las ventajas que tuvo ese lugar es que no entró el coronavirus, no se registró ningún caso en ese penal”,declaró una persona de la defensa.



Silvia Rivadero, ex esposa y madre de sus dos hijos, instauró una demanda por violencia familiar de Córdoba, por amenazas, al igual que Micaela Escudero, quien, además, lo denunció por amenazas y coacción.



Cecilia Torres Mana dijo que Cabrera la había golpeado e intentó embestirla con el carro. "Si estaba con sus amigos en una reunión, yo debía estar en el dormitorio, sin conexión a Internet. Cuando en la tele salía algo de violencia familiar, me insultaba a mí y también a las mujeres. Decía que era culpa nuestra. Muchas veces me repitió que era de él o no era de nadie", dijo Torres Mana.



Deportes